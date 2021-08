Giftig oder nicht? Pilze sammeln mit dem Experten

Die Äste knacken bei jedem Schritt, das Moos verleiht der Umgebung einen dunkelgrünen Teppich und überall lugen sie hervor, die Lebewesen, die neben Tieren und Pflanzen das dritte große Reich der sogenannten eukaryotischer Lebewesen bilden: die Pilze.

Pilzsaison beginnt einen Monat früher als üblich

Ein Wald irgendwo bei Glashütten im Landkreis Bayreuth. Mit wachen Augen durchforstet Armin Haas den Boden. Als Pilzberater von der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft kennt er viele der insgesamt 10.000 Waldpilze in Deutschland. Einige davon sprießen bereits jetzt, denn wegen des feuchten Sommers hat die Pilzsaison schon etwa einen Monat früher als üblich begonnen.

Die drei Goldenen Regeln beim Pilzsammeln

Haas ist heute mit einer kleinen Gruppe zur Pilzbestimmung im Wald und will sein Wissen weitergeben. Seine Devise: Die Pilze nicht mithilfe einer App bestimmen. Haas überprüft lieber anhand von Merkmalen. Die drei Goldenen Regeln beim Pilzsammeln definiert er so:

Nur mitnehmen, was man wirklich kennt. Alte und weiche Pilze lieber stehen lassen. Vor dem Verzehr alle Pilze immer 15 Minuten erhitzen, sonst sind sie ungenießbar.

Landkreis Bayreuth: Pilzberater gibt kostenlose Kurse

Damit auch sicher nur das in der Pfanne landet, was auch rein soll, bietet Haas ab September wieder regelmäßig kostenlose Pilzberatungen im Landkreis Bayreuth an. Im Bürgerhaus Gollenbach bei Mistelgau sind jeden Montag alle eingeladen, die sich manchmal fragen, ob man gerade einen Steinpilz oder den ähnlich aussehenden Samtfußkrempling in der Hand hält.