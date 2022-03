Gewalt gegen Frauen: Nur jede Dritte holt sich Hilfe

Die Frauenhilfe München bereitet sich derzeit auf geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine vor und stellt 36 Plätze im Frauenhaus zur Verfügung. Vergewaltigungen und Gewalt gegen Frauen würden in kriegerischen Auseinandersetzung oft als Kriegswaffe eingesetzt, sagt Lydia Dietrich von der Frauenhilfe München im Interview der Woche von BR24. Aber auch in Demokratien wie Deutschland stehe sexualisierte Gewalt auf der Tagesordnung. Statistisch gesehen wird jeden dritten Tag eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts durch ihren Partner oder Ex-Partner. Tendenz ständig steigend - auch wegen Corona, so Dietrich.

Gewalt gegen Frauen: Dunkelziffer liegt bei 70 Prozent

Die Dunkelziffer der betroffenen Frauen liegt laut Dietrich bei etwa 70 Prozent, weil die Frauen oft den Schritt nicht wagen, sich Hilfe zu holen oder gegen ihre gewalttätigen Männer vorzugehen. Auch Nachbarinnen und Nachbarn bekommen der Expertin zufolge die Gewalt häufig nicht mit und können deshalb auch nicht zum Beispiel die Polizei rufen. Die Frauen hätten oft schlicht zu viel Angst vor ihren gewalttätigen Männern.

Männer üben Druck aus und rächen sich mit Gewalt

Denn die Männer übten häufig psychischen Druck auf ihre Partnerinnen aus, sagt Dietrich, so dass es oft vier bis fünf Jahre dauere, bis die betroffenen Frauen sich an öffentliche Stellen wenden - meist dann, wenn sie Kinder haben oder schwanger sind.

Die Trennungsphase sei dabei die gefährlichste Phase für die Frauen, weil die verlassenen Männer sich häufig an ihnen mit Gewalt rächen - bis hin zum Mord. Dietrich fordert deshalb mehr Plätze in Frauenhäusern, weil die meisten Frauen schon aus finanziellen Gründen nicht aus der partnerschaftlichen Wohnung ausziehen können.

Nötig seien auch spezielle Frauenhäuser für sucht- und psychisch kranke Frauen und vor allem bezahlbarer Wohnraum für Frauen und ihre Kinder. Dann würden auch die Plätze in den Frauenhäusern schneller wieder frei, so Dietrich.

Gewalt gegen Frauen ist ein Tabuthema

Dietrich fordert mehr Aufklärung, mehr Information und mehr Enttabuisierung. Das Thema Gewalt gegen Frauen sei noch sehr tabuisiert. Die Politik müsste ihrer Meinung nach viel mehr in die Prävention investieren. Die Frauenhilfe München geht deshalb derzeit im Rahmen eines Präventionsprojektes an Schulen, um mit jungen Frauen und Männern darüber zu sprechen, wie sie eine gewaltfreie Partnerschaft leben können.

Nachbarn, Kolleginnen, Familie würden meist auch wegschauen, statt betroffenen Frauen Unterstützung anzubieten. Deshalb appelliert Dietrich an alle Menschen, Frauen bei Verdacht auf Gewalt in der Partnerschaft anzusprechen, ihnen Gespräche und Unterstützung anzubieten und notfalls auch die Polizei zu rufen, wenn sie aus der Nachbarwohnung Geräusche mitbekommen, die auf Gewalt hindeuten.