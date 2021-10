Gesundheitspolizei im Wasser: Fichtelgebirge hat neue Edelkrebse

Mehr als 1.500 Edelkrebse sind in den Weißen Main und in vier naturbelassene Teiche im Gemeindegebiet von Bischofsgrün eingesetzt worden. Die Tiere sollen sich in den Gewässern vermehren und wieder ansiedeln.

Die Edelkrebse sind eine einheimische Krebsart, die durch das Vordringen von aus den USA eingeschleppten Arten, wie dem Signalkrebs und dem Kamberkrebs, stark in ihrem Bestand bedroht sind. Außerdem dezimiere seit dem 19. Jahrhundert die Krebspest die einheimischen Flusskrebse. Die eingewanderten Arten seien gegen die Krebspest immun, würden diese aber verbreiten, erklärt Viktor Schwinger von der Fachberatung im Fischereibezirk Oberfranken.

Weißer Main hat gute Lebensbedingungen für Edelkrebse

In Oberfranken seien daher nur noch etwa ein bis zwei Prozent aller Flusskrebse Edelkrebse. Diese seien nur noch in ganz wenigen Gewässern zu finden. Der Oberlauf des Weißen Mains sei ein ideales Revier für die Edelkrebse, da es hier noch genug Möglichkeiten für die Tiere gebe sich zu verstecken und Nahrung zu finden. Außerdem sei der Fluss in diesem Abschnitt noch nicht verschmutzt.

Signal- und Kamberkrebs dagegen seien bereits bis auf die Höhe von Himmelkron, etwa 20 Kilometer unterhalb von Bischofsgrün, den Weißen Main hinaufgewandert. Allerdings kämen sie durch Staustufen und natürliche Hindernisse nicht mehr weiter flussaufwärts, so Schwinger weiter. Die Edelkrebse wurden in einem Zuchtbetrieb in der Oberpfalz großgezogen. Etwa 1.000 sogenannte "einsömmerige", 500 "zweisömmerige" und 50 drei bis vierjährige Männchen wurden eingesetzt.

Artenvielfalt im Fichtelgebirge soll gefördert werden

Im Frühjahr sollen dann nochmals eiertragende Weibchen dazukommen. Die Edelkrebse sind eine Art Gesundheitspolizei im Gewässer, erläutert Krebszüchter Michael Bäuml. Sie fressen Aas, Würmer, Insekten und kleine Fische, vor allem aber ins Wasser gefallenes Laub, was besonders in Teichen die Algenbildung verhindert. Im Gegenzug sind die Krebse wiederum Nahrung für Fische, Vögel und Otter.

Angestoßen hat die Besatzaktion der Forstbetrieb Fichtelberg zusammen mit der Fischereifachberatung im Bezirk Oberfranken. Ziel ist es, die Artenvielfalt im Fichtelgebirge zu fördern und den heimischen Edelkrebs wieder anzusiedeln. Die neue Edelkrebspopulation solle nicht befischt werden, sondern diene allein der Biodiversität, betont Revierleiter Hubertus Schmidt vom Forstbetrieb Fichtelberg. In einem Jahr soll bei einem ersten Monitoring überprüft werden, ob die Aktion erfolgreich war.