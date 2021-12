Alle Jahre wieder - Grüne Weihnachten im Großteil Bayerns

Das letzte Mal weiße Weihnachten in ganz Bayern – das hatten wir im Jahr 2010. Statistisch gesehen wäre also Schnee an Weihnachten wieder mal drin. Aber auch heuer gibt es das klassische Weihnachts-Tauwetter pünktlich zu Heiligabend.

Es wird mild und etwas windig an Heiligabend

Wobei ja nicht mehr so viel zum Wegtauen vorhanden ist: Nur noch direkt an den Alpen und im Bayerischen Wald liegt Schnee, in Reit im Winkl zum Beispiel 28 cm hoch. Davon wird erst mal was wegtauen, denn milde Atlantikluft strömt nach Bayern ein. Temperaturen von 5 bis 9 Grad am Tag der Bescherung - das fühlt sich nicht wirklich winterlich an. An den Alpen scheint ab und zu die Sonne an Heiligabend, ansonsten wird es meistens bewölkt sein und vor allem im Norden und Osten kann es mal regnen. Dazu geht ein spürbarer Wind.

Auch am ersten Weihnachtstag deutliche Plusgrade

Praktisch, wenn man unterwegs ist an Weihnachten: Immerhin gibt es keine glatten Straßen. Es wird auch am 25. Dezember recht mild, 4 bis 8 Grad in der Spitze. Etwas Regen fällt hier und da, viele Wolken sind am Himmel und der Wind ist wieder ganz gut spürbar.

Zur Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Bayern

Am zweiten Weihnachtstag vielleicht ein paar Flocken im Norden

Am 26. Dezember könnte es tatsächlich ein paar Schneeflocken zur Dekoration geben, und zwar im nördlichen Franken und der nördlichen Oberpfalz. Über Deutschland gibt es nämlich ein Gerangel der Luftmassen, und je nachdem, wie weit die kalte Luft vorankommt, könnte der Norden Bayerns noch überzuckert werden. Im übrigen Bayern wird es auch etwas kühler, aber nach jetzigen Stand reicht es wohl nicht für Schnee.