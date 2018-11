Genmanipulation von Babys in China: Weitere Frau schwanger

Für die einen sind es Menschenversuche für andere ist es die Zukunft der Wissenschaft. Der Chinesische Forscher He Jiankui hat die weltweit erste Geburt genmanipulierter Babys verkündet. "Zwei wunderschöne kleine chinesische Mädchen namens Lulu und Nana kamen vor einigen Wochen weinend und so gesund wie jedes andere Baby zur Welt", sagt der Forscher He Jiankui. Nun gab der Genetiker an, im Rahmen seiner Forschung sei eine weitere Freiwillige mit einem genetisch veränderten Baby schwanger.

Studie mit acht Paaren

Seine Studie habe ursprünglich acht Paare umfasst, von denen eines aber ausgestiegen sei. Voraussetzung für die Teilnahme sei gewesen, dass der Vater HIV-positiv und die Mutter HIV-negativ getestet seien. Der DNA-Eingriff soll nach Angaben Hes die Kinder resistent gegen Aids machen. Der Forscher ist besonders stolz und verteidigt seine Forschung gegen weltweite Kritik.

"Unverantwortliche Menschenversuche"

Deutsche Wissenschaftler haben entsetzt reagiert. Es handele sich um "unverantwortliche Menschenversuche", die das Vertrauen in die Wissenschaft unterminierten. "Sollte es sich bewahrheiten, dass mit Hilfe der Genschere CRISPR ein genmanipuliertes Baby erzeugt worden ist, wäre dies für die Wissenschaft ein Super-GAU", erklärte der Ethikexperte Peter Dabrock, der Präsident des Deutschen Ethikrates ist.

Unterdessen erklärte auch Emmanuelle Charpentier, die die Genschere "Crispr/Cas9" maßgeblich mitentwickelt hatte, sie sei "sehr besorgt". "He Jiankui hat eindeutig eine rote Linie überschritten, vor allem weil er bei seiner Forschung die Sorgen der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft in Bezug auf die Editierung menschlicher Keimbahnen ignoriert hat", teilte die Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie mit.

Chinesische Regierung verurteilt Vorgehen

Mehr als 100 Wissenschaftler haben den Einsatz der Genschere an menschlichen Embryonen scharf kritisiert. "Die Büchse der Pandora wurde geöffnet", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief, den vor allem Wissenschaftler aus China unterzeichnet hatten. Der Einsatz am menschlichen Erbgut sei gefährlich und nicht zu begründen. Auch die chinesische Regierung verurteilte das Vorgehen.

Forscher verteidigt seine Gen-Versuche

He Jianku ist Professor an einer Universität in Shenzhen. Er sagte, er habe die Studie einem Wissenschaftsjournal zur Prüfung vorgelegt. Seine Universität habe davon keine Kenntnis gehabt. Weitere Angaben machte der Forscher nicht. Seine Arbeit sei eigenfinanziert gewesen. Die beiden Neugeborenen sollen bis zum 18. Lebensjahr überwacht werden. He betonte weiter, seine Ergebnisse könnten für Millionen Menschen mit angeborenen Erkrankungen genutzt werden.