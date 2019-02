Genitalverstümmelung: Kampf gegen eine grausame Tradition

In etwa 30 Ländern Afrikas, des Mittleren Ostens und Asiens sind mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Die chirurgischen Eingriffe werden oft mit Scherben, stumpfen Rasiermessern und abgewetzten Metallschneiden durchgeführt. Doch nicht nur die Ausrüstung, sondern auch der Ablauf weiblicher Beschneidungen ist primitiv: Ohne Betäubung und Desinfektionsmittel werden jungen Mädchen dabei die Vorhaut der Klitoris, die Klitoris oder die gesamten äußeren Genitalien entfernt. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt in der Regel zwischen sechs und 13 Jahre alt, aber sie können auch deutlich jünger oder älter sein. Der heutige Internationale Tag gegen Genitalverstümmelung soll über diese grausamen Tradition aufklären.

Folgen der Verstümmelung: Infektionen und Angstzustände

Eine Schande für die Familie ist es, wenn Mädchen beim Eingriff schreien. Danach werden die Beine tagelang zusammengebunden, damit die Wunde besser heilen kann. Nach der Beschneidung gelten die Mädchen als erwachsen und heiratsfähig.

Zu den Folgen einer Genitalverstümmelung zählen schwere Blutungen, Verwachsungen, Infektionen, chronische Entzündungen, Harnwegsinfekte, lebensgefährliche Komplikationen bei Geburten, Unfruchtbarkeit, starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und vermindertes sexuelles Empfinden. Aufgrund des traumatischen Eingriffs leiden viele Frauen nach der Beschneidung an Depressionen und Angstzuständen. 25 Prozent der Betroffenen sterben sogar an den unmittelbaren und langfristigen Folgen, so die Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Das Bewusstsein ändert sich nur langsam

Nach Angaben von Plan International sind 30 Millionen Mädchen potenziell gefährdet, vor ihrem 15. Geburtstag beschnitten zu werden, wenn sich die Situation nicht ändern sollte. In den Ländern, in denen Genitalverstümmelung praktiziert wird, sind immer mehr Mädchen und Frauen dafür, sie abzuschaffen. Doch trotzdem ändert sich das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür nur langsam. Das gilt auch für Einwandererfamilien in Deutschland.

Die Situation in Deutschland

Denn auch hierzulande werden Ärzte mit weiblichen Beschneidungen konfrontiert. Mit der globalen Migration ist diese menschenrechtsverletzende Tradition auch in Europa angekommen. Deutschland zählt zu den europäischen Ländern mit einer besonders hohen Anzahl an Mädchen und Frauen aus den praktizierenden Herkunftsländern. Mittlerweile leben in Deutschland nach Schätzungen von Terre des Femmes rund 65.000 betroffene Mädchen und Frauen, weitere 15.500 gelten als gefährdet. Das sind fast doppelt so viele Betroffene wie noch vor vier Jahren. Die Zahl der als gefährdet eingestuften Mädchen hat sich in diesem Zeitraum sogar fast verdreifacht.

Plan-Projekt gegen Genitalverstümmelung

Plan International hat deshalb in Hamburg das Projekt "Let's CHANGE" ins Leben gerufen. Ziel ist es, Mädchen vor einer möglichen Genitalverstümmelung zu schützen, beziehungsweise bereits betroffene Frauen und Mädchen zu unterstützen.

Dazu werden sogenannte Change-Agents ausgebildet, die die Aufklärung in ihren jeweiligen Communities vorantreiben. So können betroffene Familien erfahren, welche Folgen die Genitalbeschneidung für ihre Töchter hat und wie sie sie davor schützen können – inklusive medizinischer Hilfe und rechtlicher Aspekte.

Aufklärung muss behutsam vorgenommen werden

Plan-Projektkoordinatorin Gwladys Awo betont, dass bei der Aufklärung sehr umsichtig und vorsichtig vorgegangen werden muss, um die Menschen nachhaltig zu einer Abkehr von der Genitalverstümmelung zu bewegen. Viele Menschen, die aus den Ländern, in denen diese Praxis Tradition ist, nach Deutschland gekommen sind, stehen in diesem neuen Land vor vielen Herausforderungen. Ein offener Austausch ist oft nicht möglich. Deshalb gilt es, so Gwladys Awo, Druck herauszunehmen und Vertrauen aufzubauen.

Konvention statt Religion

Mädchenbeschneidungen beruhen auf Wertvorstellungen, nicht auf religiösen Vorgaben. Die Genitalverstümmelung ist eine tiefverwurzelte Tradition und wird in einigen Regionen seit über 5.000 Jahren praktiziert. Religiöse Hintergründe hat die Praxis nicht, denn weder im Koran noch in der Bibel gibt es Hinweise darauf. Anhänger verschiedener Religionen - vom Christentum über den Islam bis zu lokalen Religionen - praktizieren die Genitalverstümmelung.

Unbeschnitten gilt als unrein

Daher lassen auch Frauen, die selbst eine Genitalverstümmelung durchlitten haben, ihre Töchter beschneiden. Unbeschnittene Frauen gelten zudem als unrein. Sie finden keinen Ehemann, der sie ernährt, und werden aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen. Das wünscht keine Mutter ihrem Kind. Daher lassen auch aufgeklärte Mütter, die bereits über die gesundheitlichen Gefahren der Beschneidung Bescheid wissen, den Eingriff bei ihren Töchtern vornehmen.

Beschneidungsarten

Sunna: eher selten, mit der männlichen Beschneidung vergleichbarer Eingriff. Die Vorhaut der Klitoris wird eingestochen oder entfernt.

Exzision: häufigste Form der Genitalverstümmelung. Teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris sowie teilweise oder komplette Entfernung der Schamlippen.

Infibulation oder pharaonische Beschneidung: diese extremste Form der Beschneidung wird bei etwa 15 Prozent der Eingriffe vorgenommen. Dabei werden die gesamten äußeren Genitalien entfernt und die Vagina bis auf eine maiskorngroße Öffnung mit Dornen, Nadeln oder Fäden zugenäht. Weil Urin und Menstruationsblut nur langsam abfließen können, kommt es häufig zu chronischen Entzündungen.

Genitalverstümmelung: oft verboten, aber nicht umgesetzt

Obwohl Genitalverstümmelungen inzwischen auch in vielen afrikanischen Ländern verboten sind, wie zum Beispiel in Ägypten, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Somaliland oder Eritrea, werden sie im Geheimen weiter vorgenommen. Häufig scheitert das Gesetz an der Umsetzung. Die größte Herausforderung ist es, die Menschen zu überzeugen. Dazu ist viel Aufklärung und konkrete Unterstützung nötig, damit diese grausame Praxis beendet wird.

6. Februar - Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung

Das "Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children" (IAC) rief 2003 den "Internationalen Tag der Nulltoleranz gegen weibliche Genitalverstümmelung" aus. Der Gedenktag am 6. Februar soll auf diese Menschenrechtsverletzung aufmerksam machen. Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen (UNO) erklärte ihn schließlich zum internationalen Gedenktag.