Geht Russland im Ukraine-Krieg die Luft aus?

Die russischen Truppen kommen im Osten der Ukraine langsamer voran als erwartet: Immer wieder musste Putin in den vergangenen Monaten militärische Rückschläge einstecken und seine Kriegsziele anpassen. Für Militärökonom Marcus Keupp besteht die russische Kriegsführung aus "Dauer-Improvisationen, die einfach daraus folgen, dass der Krieg nicht so läuft, wie man ihn sich vorgestellt hat."

Der ehemalige Bundeswehr-Oberst Ralph Thiele mahnt indes zur Vorsicht: Zwar habe Russland strategisch und militärisch "abenteuerliche Fehler" gemacht, doch Putins Truppen sollten laut Thiele nicht unterschätzt werden. Haben wir Russland tatsächlich falsch eingeschätzt oder stehen wir am Anfang der Niederlage Putins?

Kampf um den Donbass: Masse oder Strategie?

Den rein zahlenmäßigen Vergleich zwischen den beiden Armeen würde Russland für sich entscheiden, sagt Oberst a. D. Ralph Thiele: "In der Spitze haben die Russen bis zu 20.000 Geschosse, Artilleriegeschosse, die sie am Tag einsetzen, die Ukraine in der Masse 6.000, manchmal waren es eben nur 2.000."

Doch die Masse der Systeme allein reicht jedoch nicht aus, hält der Militärökonom Marcus Keupp dagegen. Stattdessen komme es auf den Einsatzwert der Systeme an.

"Sie schießen erstmal alles kaputt"

Dabei stößt Russland laut Keupp derzeit im Osten der Ukraine an seine Grenzen:

"Die Ukrainer haben nun einfach den Vorteil, dass sie sich entlang der sogenannten 'Kontaktlinie', also am Donezk-Fluss, im Prinzip schon seit 2015, eingegraben haben. Und dass es für die Russen trotz dieser enormen Materialüberlegenheit nicht möglich ist, diese Kontaktlinie zu überwinden, zumindest nicht so, wie man den Krieg richtig führen würde, also mit einem kombinierten Vorgehen von Artillerie, Infanterie und Luftwaffe. Und deswegen machen die Russen Folgendes – wie die Sowjetunion übrigens auch früher in ihrer Militärdoktrin hatte – sie schießen erstmal alles kaputt mit Artillerie und danach rückt die Infanterie langsam vor." Marcus Keupp, Militärökonom

Das sei einer der Gründe, warum der Vormarsch im Osten der Ukraine nur langsam vorangeht. Die Position der russischen Truppen im Donbass ist logistisch durch die Nähe zu von Russland kontrollierten Gebieten eigentlich von Vorteil. Und doch: Statt der potenziell möglichen 30 Kilometer Panzervorstoß pro Tag kämen die russischen Truppen derzeit nur einen Kilometer am Tag voran, sagt Keupp: "Wenn sie diesen Krieg lehrbuchmäßig geführt hätten, dann müssten sie schon in Portugal stehen."

Russland will auf Kriegswirtschaft umstellen

Auf einen so langwierigen Krieg in der Ukraine scheint Russland nicht eingestellt gewesen zu sein, analysieren Experten. Zudem zeigen mehrere Studien wie jene von der amerikanischen Yale-Universität inzwischen, dass und wie effektiv die westlichen Sanktionen Russland wirtschaftlich schwächen.

Um dennoch aufrüsten zu können, plant der Kreml, nun auf Kriegswirtschaft umzustellen: Über einen entsprechenden Vorschlag, der der Regierung ermöglicht, sogenannte "Spezialmaßnahmen" für Militäreinsätze im Ausland zu erlauben, wird derzeit entschieden. Arbeiter in der russischen Rüstungsindustrie dürften dann auch gegen ihren Willen jederzeit zu Arbeiten herangezogen werden.