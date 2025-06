DEET, Icaridin und Co.: Welche Mückenmittel helfen wirklich?

Gehören Sie auch zu den Menschen, die von den Mücken bevorzugt werden? Will man den lauen Sommerabend dennoch im Freien verbringen, kann man mit sogenannten "Repellents" die Plagegeister fernhalten. Die stärksten Mittel, um Mücken abzuwehren, sind Anti-Mückensprays mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid (DEET) und Icaridin. DEET schützt nicht nur gegen heimische Mücken, sondern auch gegen invasive Einwanderer wie die Tigermücke.

Augen und Schleimhäute sollte man aber in jedem Fall aussparen, denn DEET kann zu Reizungen führen. Die Wirkdauer hängt von der Konzentration im Mittel ab und kann bis zu acht Stunden vorhalten. Für die Tropen sollten sie mindestens 50 Prozent DEET enthalten. Wer Auslandsreisen in Gebiete plant, in denen Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber oder das Zika-Virus auftreten, ist gut beraten, sich damit einzudecken.

DEET: Vorsicht vor allergischen Reaktionen

Bei empfindlichen Menschen können chemische Mittel zum Auftragen allergische Reaktionen auslösen. Deshalb sollte man ein Mittel vorher an einer Hautstelle ausprobieren und einige Zeit abwarten, bevor man es großflächig aufträgt. Grundsätzlich sollte man alle unbedeckten Hautstellen und die Übergänge zur Kleidung gut eincremen. Vergessen Sie keinen Zentimeter – die Mücke würde diese Stelle finden und zustechen.

Wer sollte bei DEET vorsichtig sein?

Da es in seltenen Fällen zu einer neurotoxischen Wirkung kommen kann, rät die Verbraucherzentrale Hamburg [externer Link] davon ab, diese Mittel großflächig und dauerhaft sowie bei Schwangerschaften und bei Kindern unter acht Jahren anzuwenden. Im Übrigen gilt Obacht bei Kunststoff von zum Beispiel Sonnenbrillen und Handys: DEET kann die Oberflächen angreifen.

Insektenschutzmittel Icaridin

Der Wirkstoff Icaridin (Hydroxyethyl-Isobutyl-Piperidin) hat eine ähnliche Wirkung wie DEET, gilt aber als besser verträglich. Es könne, so die Verbraucherzentrale, bei Kindern über zwei Jahren angewendet werden. Trotzdem kann auch er die Schleimhäute reizen. Icaridin hält in Deutschland und Mitteleuropa die Stechmücken fern, hält aber in der Regel kürzer vor als DEET.