Gefahr aus dem Orbit: ISS-Astronauten in Raumkapsel evakuiert

Erst vor wenigen Tagen zog der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer an Bord der ISS ein. Nun der erste Schreck: Mit sechs seiner Kollegen musste er sich in angedockten Raumfähren in Sicherheit bringen. Ein Raketentest machte das notwendig.