Gefährliche Lichterketten: Darauf sollten Sie beim Kauf achten!

Alle Jahre wieder: In der Adventszeit werden fleißig Geschenke eingekauft und die Wohnung wird weihnachtlich dekoriert. Weil es so schön einfach und vermeintlich ungefährlich ist, kommen vielfach Lichterketten zum Einsatz. Aber so praktisch und ungefährlich sind sie oft gar nicht: Ob überhöhte Stromkosten, Schadstoffgehalt oder Brandgefahr - man muss einiges beachten, um den Lichterglanz ungetrübt genießen zu können.

Hoher Schadstoffgehalt in Lichterketten

Schon im November 2019 ließ der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) Lichterketten bekannter Hersteller auf Schadstoffe testen. Das Ergebnis ist erschreckend: Drei der vier getesteten Lichterketten enthielten so viele gesundheitsschädliche Schadstoffe, dass sie eigentlich nicht hätten verkauft werden dürfen. Sie enthielten zum Beispiel 27 Prozent gefährliche Weichmacher. Das ist alarmierend, denn Phthalate wie DEHP und DBP sowie Chlorparaffine sind in Elektrogeräten EU-weit verboten, so der BUND. Produkte dürfen ab einer Konzentration von über 0,1 Prozent nicht verkauft werden – so die europäische Richtlinie zur Beschränkung von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).