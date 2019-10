Gefährliche Keime - So halten Sie Ihre Waschmaschine sauber

Forscher der Universität Bonn haben nachweisen können, dass in einem Kinderkrankenhaus Antibiotika-resistente Keime mit einer handelsüblichen Waschmaschine übertragen wurden. Die Gefahr bestehe auch für Privathaushalte, was für bestimmte Personengruppen Konsequenzen haben könne, so ihr Fazit. Ihre Untersuchung stellten die Wissenschaftler am 27. September 2019 im Fachmagazin "Applied and Environmental Microbiology" vor.

"Wir haben erstmals nachgewiesen, dass es durch eine Waschmaschine auch zur Übertragung von Antibiotika-resistenten Keimen auf den Menschen kommen kann." Martin Exner, Direktor des Hygiene-Instituts IHPH am Bonner Uniklinikum

Bakterium nur gefährlich für Ältere, Kranke oder Neugeborene

Auf der Neugeborenenstation eines Kinderkrankenhauses wurde bei routinemäßigen Hygiene-Screenings mehrfach das Bakterium Klebsiella oxytoca festgestellt. Das Bakterium kann zu Magen-Darm- und Atemwegsinfektionen sowie im schlimmsten Fall zur tödlichen Sepsis führen.

Für gesunde Menschen, die eine haushaltsübliche Waschmaschine verwenden, habe das Ergebnis keine Folgen, sagt Studienleiterin Ricarda Schmithausen.

"Für einen normal gesunden Menschen mit einem intakten Immunsystem besteht keine Gefahr durch resistente Erreger, selbst wenn er einen solchen Keim in seinen Schleimhäuten in sich tragen sollte." Studienleiterin Ricarda Schmithausen, Institut für Öffentliche Hygiene und Gesundheit am Uniklinikum Bonn

Ein potenzielles Risiko sehen die Forscher allerdings für empfindliche Personengruppen - abwehrgeschwächte Menschen, Schwerkranke, die chronische Wunden haben oder mit Dauerkathetern leben, Personen mit eiternden Verletzungen oder Infektionen sowie neugeborene Säuglinge.

Verbreitungsweg des Erregers eindeutig nachweisbar

Das nachgewiesene Bakterium vom Typ Klebsiella oxytoca, das auf Neugeborene übertragen wurde, gehört zu einem Bakterientyp, der bislang noch nicht in der Datenbank des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) für Gramnegative Krankenhauserreger erfasst wurde. Diese Besonderheit war ein Vorteil, weil sich so der Verbreitungsweg eindeutig nachvollziehen ließ. Weder Eltern noch das Pflegepersonal hatten die Bakterien übertragen.

"Der Klebsiella-oxytoca-Typ war eindeutig im Spülfach und am Türgummi einer Waschmaschine im Keller nachzuweisen, mit der die handgestrickten Söckchen und Mützchen der Babys auf der Station gewaschen wurden." Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universitätskliniken Bonn

Waschmaschine entfernt – Infektionen gebannt

Normalerweise sind in Krankenhäusern spezielle Waschmaschinen und Waschverfahren im Einsatz, die bei hohen Temperaturen und mit Desinfektionsmitteln waschen. Auf der Frühgeborenenstation handelte es sich bei dem etwas länger zurückliegenden Fall aus den Jahren 2012 bis 2013 dagegen um eine handelsübliche Waschmaschine, wie die Bonner Universität berichtete. Als die Waschmaschine nicht mehr verwendet wurde, hörten auch die Infektionen auf.

Waschen bei 60 oder 95 Grad?

Zwar kam es zu keinen gefährlichen Infektionen, dennoch habe dieses Resultat Konsequenzen für den häuslichen Bereich, so die Forscher. Denn aus Umweltschutzgründen gehe bei üblichen Haushaltsmaschinen der Trend zu niedrigeren Temperaturen deutlich unter 60 Grad Celsius. Dies sei im Prinzip eine sehr positive Entwicklung, weil dadurch Energie eingespart und das Klima geschont werde. Doch so handelt man sich schnell Bakterien und Schimmelpilze in der Waschmaschine ein.

Tipps gegen Keime und Schimmelpilze in der Waschmaschine