Gates, Zwangsimpfung und die Biowaffe aus China? Possoch klärt!

Nicht jeder, der die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisch sieht, ist ein Aluhut-Träger. Und nicht jeder, der die Maßnahmen gut findet, ist ein Schlafschaf. Aber: Gerade zu Corona kursiert sehr viel sehr Fragwürdiges. Bill Gates ist dabei eine Schlüsselfigur, das Feindbild Nr. 1 – zumindest bei dieser Pandemie. Häufig werden dabei Zitate aus dem Kontext gerissen und/oder bewusst falsch interpretiert.

Verschwörungstheorien sind vor allem Krisen-Phänomene. Weil sie die komplexe Welt so schön einfach machen. Weil sie vermeintliche Antworten haben auf viele ungeklärte Sachverhalte und Fragen. Und weil sie einem das Gefühl geben: "Die anderen laufen der Herde hinterher, aber ich kenne die Wahrheit!“

Was an den Gerüchten um Bill Gates, der WHO und der Biowaffe aus dem Wuhan-Labor dran ist, warum sie so steil viral gehen und welche Verschwörungstheorien in China zum Coronavirus kursieren: Possoch klärt!