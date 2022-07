Gasnotstand: „Angst und Panik ist nie eine gute Stimmung“

Zielgerichtete Hilfen für einkommensschwache Haushalte

Possoch: Die hohen Preise könnten besonders für einkommensschwache Haushalte problematisch werden. Wie sollte die Bundesregierung bei den Preissteigerungen verfahren?

Kemfert: Besonders Niedrigeinkommensbezieher sollte man wirklich zielgerichtet helfen. Gerade wenn es darum geht, die Heizkosten überhaupt noch bezahlen zu können. Denn viele können 2.000 Euro eben nicht zusätzlich bezahlen. Das ist das eine. Den anderen, die sich die Preissteigerungen leisten können, sollte man nach Möglichkeit Prämien oder Anreize geben, damit sie entsprechend eine Gas-Verschwendung vermeiden, damit auch am Ende genug für alle da ist. Und ganz wichtig ist es, dass man auch hilft, auf Alternativen umzustellen. Denn die Gaspreise werden jetzt erstmal perspektivisch hoch bleiben. Das heißt, wir müssen wegkommen vom fossilen Erdgas. Und hier sollte man in der Tat einen Schwerpunkt setzen, und zwar für alle Haushalte, dass man da Abhilfe schafft.

Ende von Nord Stream 2 schuld an Gas-Krise?

Possoch: Auf Social Media wird nun auch die Meinung laut, dass die aktuelle Gas-Problematik Deutschlands selbstverschuldet sei, und zwar durch den Abbruch des russisch-deutschen Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2. Eine Gaspipeline, die nicht durch ukrainisches Gebiet, sondern direkt durch die Ostsee verlaufen wäre. Was halten Sie von dieser Argumentation?

Kemfert: Diese Argumentation halte ich für absurd, weil Russland uns den Gashahn abdreht. Das tut Russland im Übrigen über alle Pipelines über Polen, über die Ukraine und jetzt auch über die Ostsee-Pipeline. Da zu argumentieren: Aber hätten wir irgendwie eine andere Gaspipeline, dann würde Russland darüber Gas liefern. Das ist absurd und klingt eher nach russischer Argumentation als nach einer ernstgemeinten Alternative.

Kemfert: Gemeinsames und solidarisches Handeln entscheidend

Possoch: Robert Habeck hat die aktuelle Situation als eine Zerreißprobe dargestellt, die wir in Deutschland lange so nicht hatten. Dafür hat er ein bisschen Kritik bekommen, vor allem natürlich aus den Reihen der Opposition, die gesagt haben, das sei Panikmache. Ist die Kritik angebracht?

Kemfert: Man muss schon auch ehrlich mit den Menschen kommunizieren. Ich sehe das schon als notwendig an, dass man offen, ehrlich und klar informiert, was Sache ist. Oder, um Robert Habeck zu zitieren: Was Phase ist. Das ist schon richtig. Allerdings darf man das nicht in Angst und Schrecken ummünzen lassen, sondern gleichzeitig deutlich machen: Wir kümmern uns. Grundsätzlich muss man Menschen in diesen Zeiten aufklären, damit wir auch die Sparpotenziale heben können.

Possoch: Ihre Botschaft ist also auch, dass Angst und Panik nicht angebracht sind?

Kemfert: Angst und Panik ist nie eine gute Stimmung, in die man verfallen sollte. Sondern man sollte Sorge haben, wach sein, Informationen aufnehmen und dann handeln. Das ist das Allerwichtigste, dass man versteht, die Gaspreise steigen, wenn man mit Gas heizt. Dass man Vorsorge trifft, zu sparen oder umzustellen, und das auch perspektivisch anschiebt. Das fände ich eine gute Reaktion. Aber es geht hier darum, Informationen zu geben und nicht Angst, Horror und Untergangsszenarien an die Wand zu malen. Wir leben in einem reichen Land. Wir können allen helfen, aber wir müssen uns gemeinschaftliche vorbereiten und auch die Wege gemeinschaftlich gehen. Und das solidarisch.

Possoch: Danke für das Gespräch.