Gas aus Russland: "Alles falsch gemacht"

"Am aller schlimmsten wäre: Man muss die Heizung runterdrehen"

Possoch: Wenn uns in Deutschland tatsächlich das Gas ausgehen würde, was würde dann passieren? Etwa 50 Prozent aller Wohnungen heizen mit Gas. Ist das dann Pech für die und Glück für alle, die mit etwas anderem heizen?

Kemfert: Leider haben wir in Deutschland keine strategische Gasreserve. Das fordern wir schon seit Ewigkeiten, sodass wir für zumindest 90 Tage abgepuffert wären. Also ähnlich wie wir es bei der Ölversorgung auch machen. Es gibt aber Szenarien, wie man dann vorgehen würde: Das betrifft in erster Linie die Industrie, bei der dann runtergefahren wird. Die Industrie weiß auch jetzt schon, dass entsprechende Szenarien auf sie zukommen können, und dass sie Vorbereitungen treffen müssen, damit dann weniger Gas zum Einsatz kommt. Am aller schlimmsten wäre in der Tat, dass man die Heizung runterdrehen muss. Hier kann es zumindest zu temporären Verbrauchsdrosselung kommen. Dann sind all die fein raus, die eben kein fossiles Erdgas nutzen, die wenig Energie nutzen und am besten erneuerbare Energien.

Possoch: Deutschland hat sich ja wenig um Alternativen zu russischem Gas bemüht. War die deutsche Politik im Umgang mit Russland zu leichtfertig, zu blauäugig?

Kemfert: Ja, zumindest hat man unsere Studien nicht gelesen, die wir seit 15 Jahren veröffentlichen. Darin sagen wir: Gas wird schon lange als politische Waffe eingesetzt, deswegen braucht Deutschland eine strategische Gasreserve. Perspektivisch müssen wir vom fossilen Erdgas wegkommen. Wir müssen mehr auf energetische Sanierung bei Gebäuden setzen, erneuerbare Energien ausbauen – all das hat man in den Wind geschlagen.

Diversifikation der Gasbezüge: "Mehr falsch machen kann man gar nicht"

Possoch: Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der EU da?

Kemfert: Deutschland hat anders als andere europäische Länder, nicht auf eine Diversifikation der Gasbezüge gesetzt. Das ist sogar ein langjähriges Ziel der Europäischen Union. Dagegen hat Deutschland verstoßen und das widerspricht zusätzlich den eigenen Energiewende- und Klimazielen. Also mehr falsch machen kann man an der Stelle gar nicht. Insofern ist das tatsächlich wohlwissend selbst verschuldet. Viele europäische Länder setzen auf Flüssiggas, das muss ja nicht aus Amerika kommen, und haben Terminals für Flüssiggas gebaut. In Deutschland diskutiert man seit über 40 Jahren über den Bau eines Flüssiggas-Terminals und hat sich dagegen entschieden. Also da ist wirklich viel falsch gelaufen.

Possoch: Wenn die Ukrainekrise ohne russischen Gasstopp vorbeigeht: Welche Lehren sollte Deutschland im Hinblick auf seine Energiepolitik daraus ziehen?

Kemfert: Kurzfristig hilft eine Energiewende, die von allen fossilen Rohstoffen ortsunabhängig macht, insbesondere Öl und Gas. Wir hätten heute schon eine Energieversorgung aus fast vollständig erneuerbaren Energien gehabt – hätten wir nicht immer dieses Theater mit den Brückentechnologien in der Vergangenheit gehabt. Die haben uns vom Umstieg abgehalten. Jetzt geht es darum, wirklich den Turbo einzulegen, mehr zu tun, um Energie einzusparen, gerade im Gebäudebereich. Die fehlenden oder fehlerhaften Anreize, die es im Moment auch in Richtung fossiles Erdgas gibt, das wird ja auch in der Industrie noch massiv unterstützt. Davon müssen wir wegkommen und endlich die richtigen Weichen stellen. Vielleicht ist dafür dieser Weckruf wirklich gut. Es war vielleicht dann auch der letzte.

Possoch: Danke für das Gespräch.