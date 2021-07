Säen, gießen, ernten: Gärtnern hält gesund

Im Garten ist immer etwas zu tun, und genau das genießen Hobbygärtner. Es tut gut, sich in der Natur aufzuhalten und auch dort zu arbeiten, Pflanzen zu gießen oder Unkraut zu entfernen. Das Gefühl, selbstgezogenes Obst und Gemüse zu ernten, ist für viele unbezahlbar. Beim Gärtnern kann man die sprichwörtliche innere Ruhe finden und entschleunigen.

Gärtnern baut Stress und Hektik ab

Laut dem Apotheken-Magazin "Senioren-Ratgeber" fühlt man sich in der grünen Umgebung besser, es reiche schon allein der Blick auf Pflanzen und Bäume. Stress, Sorgen oder Ängste würden draußen in der Natur und im eigenen Garten weniger, und es gelänge, den hektischen Alltag zu vergessen. Den Garten im Jahreslauf zu erleben, soll auch das eigene Wohlbefinden steigern. Natürlich helfen da auch Erfolgserlebnisse bei der Ernte.

Wer sich an der frischen Luft aufhält und Gartenarbeit erledigt, kann dadurch demnach innere Ruhe und Frieden finden. Und den Hobby-Gärtnern tut zudem es gut, dass sie sich viel bewegen.

Urban-Gardening und Schrebergärten beliebt wie nie

Wer keinen Garten hat und auch weder eine Terrasse oder einen Balkon, muss trotzdem nicht auf das "Gärtnern" verzichten. Ein Balkonkasten am Fenster, in dem Kräuter, Zupfsalate oder auch Tomaten angesät werden, kann schon in wenigen Wochen ein Erfolgserlebnis bringen.

In vielen Städten gibt es auch "Urban-Gardening-Projekte", also öffentliche Flächen, die man für den Anbau pachten kann. Alternativ kann man sich auch einen Schrebergarten mieten. Allerdings kann das auch dauern. Die Nachfrage in Großstädten nach Schrebergärten war in den letzten Monaten so groß wie nie.