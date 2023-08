Fürth geht mit zwei neuen Lehrstühlen auf Zukunftskurs

Zwei neue zukunftsweisende Lehrstühle der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) werden in Fürth in der Uferstadt beheimatet: der Lehrstuhl für Power-to-X-Technologien und der für Kontinuumsmechanik. Die Wissenschaftler werden dort unter anderem im Bereich erneuerbarer Energien und klimafreundlicher Technologien forschen. Insgesamt sind damit nun sieben Professuren in Fürth ansässig.

Wissenschaftsstadt mit Blick auf die Zukunft

"Das tut uns als Wissenschaftsstadt sehr, sehr gut", so Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU). Dank FAU sei die Entwicklung der Stadt zum High-Tech-Standort gelungen. Fürth sei Sitz zahlreicher High-Tech-Unternehmen sowie des Zentralinstituts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP). Bisher sind in der Uferstadt fünf Lehrstühle der FAU untergebracht. Auch die beiden neuen ziehen dort ein. Der Lehrstuhl für Power-to-X-Technologien wird als universitäre Einrichtung mit fünf Millionen Euro vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert.

Energie speichern und umwandeln – Power-to-X

Mit dem Wissenschaftler Bastian Etzold, der den Lehrstuhl für Power-to-X-Technologien innehat, komme "hochkarätige Verstärkung" nach Fürth. "Power-to-X" bezeichnet Technologien, die es ermöglichen, Stromüberschüsse zu speichern oder anderweitig weiterzuverarbeiten. Eine zentrale Frage dabei ist: Wie lässt sich erneuerbare Energie möglichst effizient in klimafreundliche Technologie umwandeln?

Wasserstoff- und Energieforschung vorantreiben

"Bastian Etzold passt ideal zur FAU, gerade was das Thema Wasserstoff angeht. Bei uns forschen Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlicher erfolgreich an Konzepten, um die Energiewende voranzutreiben. Mit seiner Expertise wird Bastian Etzold diese Energieforschung weiter stärken, neue Ideen für Innovationen entwickeln und Kooperationen, wie zum Beispiel mit dem Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, weiter ausbauen“, erklärte FAU-Präsident Joachim Hornegger.

Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik – Biomechanik

Die in Fürth neu hinzugekommene Professorin für Kontinuumsmechanik, Silvia Budday, hat ihren Schwerpunkt in der Biomechanik. Sie sei eine "hochqualifizierte und mit zahlreichen Wissenschaftspreisen dekorierte junge Wissenschaftlerin", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Lehrstuhl der Kontinuumsmechanik befasst sich damit, die Bewegung und Deformation (Kinematik) und die wirkenden Spannungen und Kräfte (Kinetik) eines physikalischen Objektes zu untersuchen. Daraus werden Rückschlüsse gezogen, die mathematisch beschrieben werden können. Die Theorie der Kontinuumsmechanik stammt aus der Physik und wird im Maschinenbau, im Bauingenieurwesen, der Werkstoffkunde sowie in der Geophysik und in Geowissenschaften angewandt.