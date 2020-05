Frühwarnsystem: Was Abwasser über die Corona-Verbreitung verrät

Was tief unter der Erde in den Abwasserrohren unserer Kanalisation schwimmt, verrät viel darüber, was unsere Gesellschaft zu sich nimmt – und womit sie zu kämpfen hat. Der Konsum von Medikamenten und auch Drogen hinterlässt ebenso seine Spuren im Abwasser wie Krankheitserreger. Kein Zufall, dass Max von Pettenkofer Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau eines systematischen Abwassersystems in München Seuchen wie Typhus und Cholera bekämpfte.

Warnung aus dem Klärbecken

Heute, in Zeiten der Corona-Epidemie, besinnt sich die Wissenschaft auf diese Aussagekraft unserer Abwässer. Mehrere Wissenschaftler-Teams arbeiten derzeit an Analysemethoden, um aus dem Gehalt von SARS-Cov-2 von Abwässern auf die Verbreitung des Virus zu schließen. Die Hoffnung: Die Abwasserüberwachung könnte als Frühwarnsystem für das Auftauchen und die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung dienen. So untersucht beispielsweise der Münchner Experte für Siedlungswasserwirtschaft der Technischen Universität München, Jörg E. Drewes, Proben des Münchner Abwassers gezielt nach dem Corona-Virus. Aus diesen Proben will der Wissenschaftler genauere Informationen über die Ausbreitung von Covid-19 in der Landeshauptstadt bekommen.