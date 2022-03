Frühjahrsmüdigkeit: Warum sind im Frühling müde?

Frühjahrsmüdigkeit trifft vor allem Menschen mit niedrigem Blutdruck und Wetterfühlige. Zudem kranke und ältere Menschen. Wer sich unausgewogen und vitaminarm ernährt, erhöht das Risiko, im Frühjahr schlapp zu sein. Wer sich allerdings im Frühjahr sehr lange und zunehmend abgeschlagen und schlapp fühlt, sollte zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen.

Was ist Frühjahrsmüdigkeit überhaupt?

Aber was ist Frühjahrsmüdigkeit überhaupt? Wie auch der Winterblues hängt das Phänomen mit dem Wechselspiel zwischen den Hormonen Melatonin und Serotonin zusammen. Wird es im November dunkel und kalt, steigert der Körper die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Im Winter fallen wir in eine Art Mini-Winterschlaf - ja, auch heutzutage noch. Werden die Tage im Frühjahr wieder länger, heller und wärmer, drosselt der Körper die Produktion von Melatonin und kurbelt die Produktion des Wach-Hormons Serotonin an, das umgangssprachlich auch gerne Glückshormon genannt wird. Dazu muss allerdings Tageslicht auf die Netzhaut des Auges fallen. Also tragen Sie nicht immer eine Sonnenbrille.

Doch der Körper muss noch mehr leisten: Im Winter senkt er die Kerntemperatur ab und im Frühjahr erhöht er sie wieder. An den ersten warmen Tagen weiten sich deshalb die Blutgefäße, was zu niedrigem Blutdruck, Schwindel und Kreislaufbeschwerden führen kann. Dieser Effekt tritt erst auf, wenn es ein paar Tage warm war. Zusätzlich prägen schnelle Wetterwechsel die Übergangszeiten Frühling und Herbst. Im Voralpenland auch gerne vom Wetterphänomen Föhn begleitet, der vielen sowieso auf den Kreislauf schlägt. Da kann man schon verstehen, dass der Körper müde ist - und manch einer gereizt. In den Übergangszeiten stellt sich nämlich auch unser Schlafrhythmus um und kann für unruhige Nächte sorgen.

Es gibt auch Frühlingsgefühle statt Frühjahrsmüdigkeit

Es gibt im Frühling aber auch ein anderes Phänomen: Frühlingsgefühle. Sie haben nichts mit Sexualhormonen zu tun, sondern ebenfalls mit dem Anstieg des Wach-Hormons Serotonin. Dazu bringt uns der Duft der wieder auflebenden Natur und mehr Licht in Stimmung. Und natürlich der Anblick von mehr Haut durch weniger Kleidung.

Und ja, Sie dürfen jetzt auch wacher statt müder sein. Manche Menschen reagieren auf die Helligkeit im Frühjahr sogar mit einem regelrechten Aktivitätsschub.