Frühgeborene haben nicht nur einen schweren Start ins Leben

"Frühchen", also Kinder die vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind, müssen sich nicht nur in ihren ersten Wochen ins Leben kämpfen. Die Folgen ihrer zu frühen Geburt begleiten sie häufig bis ins Erwachsenenalter. Dabei handelt es sich nicht immer nur um körperliche Beeinträchtigungen. Auch psychisch und sozial tun sich Frühgeborene oft schwerer als ihre normalgeborenen Altersgenossen. Das haben schon Daten der sogenannten "Bayerischen Entwicklungsstudie" (BEST) belegt, für die ein deutsches Forscherteam um Dieter Wolke, Entwicklungspsychologe an der University of Warwick, seit den 1980er-Jahren hunderte Familien mit Frühchen begleitet hat. Eine im Oktober 2019 im Fachmagazin "JAMA" veröffentlichte Studie aus Schweden kommt zu dem gleichen Ergebnis.

Eine Frühgeburt beeinflusst bis ins Erwachsenenalter

Probleme mit den Nieren sowie der Entwicklung von Gehirn und Lungen - für Frühchen ist das nicht ungewöhnlich. Doch zu früh auf die Welt zu kommen, heißt eben weit mehr als eine lebensbedrohliche Anfangsphase zu überstehen. Nach den Erkenntnissen Wolkes, Projektleiter der seit den 1980er-Jahren laufenden BEST-Studie, hat eine zu frühe Geburt nicht nur Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung der Kinder und ihre spätere Schulleistung. Eine Frühgeburt wirkt sich laut Wolke auch auf ihre emotionalen Erfahrungen und ihr Verhalten im Erwachsenenalter aus. So verhalten sich zu früh Geborene tendenziell eher scheu und vorsichtig. Sie leben zurückgezogener, werden in der Schule eher gemobbt, haben oft niedrigere Schulabschlüsse und tun sich schwerer, Partner zu finden.

Je früher ein Kind geboren wird, desto schwerwiegender sind die Folgen

Ähnliche Folgen bei zu früh Geborenen dokumentiert auch die neu veröffentlichte Studie. Hier wurden rund 2,6 Millionen zwischen 1973 und 1997 geborene Personen in Schweden langfristig beobachtet. Von den in der 22. bis 27. Schwangerschaftswoche Geborenen, die in der Studie begleitet wurden, hatten nur 22 Prozent später keine ernsteren Begleiterscheinungen. Bildungsniveau, Beschäftigungsrate und Einkommen blieben in dieser Gruppe deutlich niedriger. Dabei gilt: Je früher ein Kind geboren wird, desto schwerwiegender die Folgen, auch im Erwachsenenalter.

Frühgeborene werden oft unterschätzt

Ähnliche Erfahrungen hat auch Silke Mader gemacht. Sie ist Mutter des heute 22-jährigen Lukas, der in der 25. Schwangerschaftswoche, also viel zu früh, zur Welt kam. Er hinkt auf der rechten Seite, trägt wegen einer Netzhauterkrankung eine starke Brille und ist für sein Alter vergleichsweise zierlich und klein – alles typisch für derart Frühgeborene. Auch sozial und seelisch sei Lukas gegenüber seinen Altersgenossen drei, vier Jahre hinterher, sagt sie. In Kindergarten und Schule hätte man ihn deshalb zum Teil behandelt, als habe er eine geistige Behinderung. Heute studiert Lukas erfolgreich, hat einen IQ von 120.

Auch bei Frühchen: Soziale Herkunft entscheidet über die Entwicklung

Lukas hatte Glück im Unglück: Seine Eltern sind beide Pädagogen, konnten ihm die nötigen Therapien finanzieren und haben vieles für ihn erkämpft - wie zum Beispiel den Besuch einer Regelschule. Wie sich ein Frühchen entwickelt, hierfür ist also auch die soziale Herkunft des Kindes entscheidend, bestätigt auch Andreas Flemmer, Leiter der Neonatologie im Uniklinikum München-Großhadern:

"Aus Studien, die die BEST-Studie betreffen, aber auch aus anderen Studien gerade in neuester Zeit, haben wir gelernt, dass Kinder, die ein erhöhtes Entwicklungsrisiko haben und zusätzlich einem schwierigen sozioökonomischen Umfeld ausgesetzt sind, besonders gefährdet sind, sich schlecht zu entwickeln. " Andreas Flemmer, Leiter der Neonatologie im Uniklinikum München-Großhadern

Frühchen in Deutschland: Wo sind die Grenzen des Machbaren?

Fast jedes zehnte Neugeborene in Deutschland kommt zu früh zur Welt, Tendenz steigend. Vor allem Gehirn und Lungen müssen ausreichend entwickelt sein, damit ein solches Baby überleben kann. Als Grenze dafür gilt derzeit die 22. Schwangerschaftswoche. Als Maß, inwiefern extreme Frühchen medizinisch und ethisch behandelt werden dürfen, gilt eine Leitlinie. Sie ist abgelaufen und wird derzeit auf Basis aktueller Daten überarbeitet. Am 17. November ist Weltfrühgeborenentag. Er soll auf die Frühgeburt und ihre Folgen aufmerksam machen.