Frühe Pollen: Vorsicht bei Covid-Infektion!

Vor einem Jahr haben einige Münchner Wissenschaftler befürchtet, dass Heuschnupfen ein erhöhtes Risiko für eine Covid-19 Infektion darstellt. Für diese Befürchtung haben die Forscher vom Zentrum für Allergie und Umwelt (ZAUM) bislang aber keine Bestätigung gefunden.

Experte rät: "Drinnen bleiben"

In einem Interview mit dem BR erläuterte der Toxikologe Prof. Jeroen Buters, dass die Daten der Pandemie bislang kein Hinweis darauf geben, dass an Tagen mit hoher Pollenbelastung mehr Covidinfektionen auftreten. Umgekehrt warnt der Pollenexperte aber: "Ich denke es ist keine gute Idee, sich mit einem schweren Covidverlauf den Pollen auszusetzen, wenn man ohnehin auch an Heuschnupfen leidet. Bitte bleiben sie drinnen, gehen sie nicht in Ihren Garten, wenn Pollen fliegen. Draußen sind viel Pollen, drinnen sind immer viel weniger Pollen. Sie können sich schützen, durch drinnen bleiben."

Aktuelle Pollenflugdaten beachten

Die Informationen über die aktuelle Pollensituation sein seit einigen Jahren sehr viel aktueller geworden. Die Wissenschaftler vom Zentrum von Allergie und Umwelt haben ein System entwickelt, bei dem alle Pollen, die an den acht Meßstationen in Bayern in dem Luftfilter hängen bleiben, von einem Computer vollautomatisch gescannt und erkannt werden. In drei Stunden Intervallen werden diese Ergebnisse im elektronische Polleninformationsnetzwerk im Internet veröffentlicht. Der große Vorteil: Wer sich nicht sicher ist, ob ein normalen Schnupfen hat oder Heuschnupfen, kann sofort nachschauen, ob gerade Pollen unterwegs sind. Am einfachsten geht das über die Smartphone-App "ePIN - Pollenflug Bayern".

Prof. Buters empfiehlt den Blick auf die Pollenlage gerade dann, wenn Kinder an Schnupfen leiden. "Die Kinder wollen ins Skilager gehen, aber man denkt es geht nicht, weil sie krank sind. Dabei haben sie in Wirklichkeit Heuschnupfen und wären in den Bergen sehr gut aufgehoben." Wer sich über Reiseziele außerhalb von Bayern informieren will, kann auf der Internetseite pollenscience.eu Meßstationen aus Mitteleuropa abrufen.

Pollen sind nicht gleich Pollen

Wer anhand des elektronischen Polleninformation das Ausmaß der eigenen Allergie genau überprüfen will, muss allerdings mit einkalkulieren, dass Pollen nicht immer gleich aggressiv sind. Denn der Heuschnupfen wird von kleinen Reizstoffen in den Pollen ausgelöst, den sogenannten Allergenen. Und deren Zahl ist nicht immer gleich. Je länger die Pollen in den Blütenständen bleiben, weil es regnet, desto mehr Allergene entwickeln sich im Inneren der Pollen. Wenn das Wetter dann besser wird, und die Pollen ausfliegen sind sie besonders aggressiv. Die ersten schönen Tage nach einen längeren Schlechtwetterperiode sind also für Pollenallergiker alles andere als schön.

Cortison besser als sein Ruf

Auch bei der Behandlung der Heuschnupfensymptome hat sich in den letzten Jahren einiges getan, sagt Prof. Buters. Die klassischen Antihystamine seien oft zu schwach, um den Allergikern wirklich zu helfen. In solchen Fällen empfiehlt der Experte Medikamente, die Corticoide enthalten, also Wirkstoffe, die umgangsprachlich auch als Cortison bezeichnet werden. Cortison kann je nach Anwendung auch starke Nebenwirkungen verursachen. Doch Jeroen Buters betont, dass die moderne Allergiemittel nur lokal wirken. "Die modernen, lokalen Corticoide wirken in der Nase, aber nirgendwo anders. Und wenn die vom Körper aufgenommen werden, werden sie gleich abgebaut. Dass bedeutet: Die lokalen Corticoide sind eine sehr gutes Mittel gegen Allergien, werden aber zu selten benutzt."