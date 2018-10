Friedensnobelpreis für Nadia Murad und Denis Mukwege

Die beiden Menschenrechtler erhalten die Auszeichnung für ihre Bemühungen, die Anwendung von sexueller Gewalt als Kriegswaffe zu beenden, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo erklärte. Beide hätten herausragend gegen diese Kriegsverbrechen gekämpft.

Mukwege operiert Vergewaltigungsopfer

Denis Mukwege erhält den Preis für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Der 63-jährige Gynäkologe operiert im Ostkongo vergewaltigte Frauen. Er gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen.

Murad schaffte Neuanfang in Deutschland

Die 25-jährige Jesidin Murad ist von der Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" in ihrer Heimat Irak entführt und als Sexsklavin gefoltert worden. Auf Initiative des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, kam sie anschließend nach Deutschland. Sie lebt in Baden-Württemberg und kämpft als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen heute dafür, die IS-Täter für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.

Bundesregierung gratuliert Preisträgern

Bundeskanzlerin Merkel übermittelte den Preisträgern ihren "herzlichsten Glückwunsch". Sie war 2016 im Kanzleramt mit Nadia Murat persönlich zusammengetroffen. Regierungssprecher Seibert sagte, die Bundesregierung habe "große Hochachtung" für die Arbeit der Ausgezeichneten. "Das sind zwei großartige Preisträger, die beide für sich für den Schrei nach Menschlichkeit stehen - inmitten unvorstellbarer Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antun."

Preisverleihung in Oslo

Im vergangenen Jahr hatte die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) den Friedensnobelpreis erhalten. Heute musste sich die Jury unter 331 Anwärtern entscheiden – nominiert waren 216 Personen und 115 Organisationen. Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 860.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird nicht wie die übrigen Nobelpreise in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Im dortigen Rathaus wird er am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, überreicht.