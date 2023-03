Frankenwald: Deutschlandweit seltene Fledermausart kehrt zurück

Eine gefährdete Fledermausart breitet sich Angaben von Tierschützern zufolge wieder im Frankenwald aus. Die Kleine Hufeisennase kehre in immer größerer Zahl von Thüringen in den angrenzenden oberfränkischen Landkreis Kronach zurück, berichtet Christina Höpflinger von der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken in Mitwitz. Lange habe die Kleine Hufeisennase in der Region als verschollen gegolten, bis dann 2014 wieder ein Tier in der Nähe von Ludwigsstadt gesehen worden sei.

Kleine Hufeisennase steht auf der Roten Liste

In den darauffolgenden Jahren seien in der Region weitere Exemplare der seltenen Fledermausart gesichtet worden. Diese steht bayern- und bundesweit auf der Roten Liste der stark gefährdeten Arten. Frankens Höhlen gelten als wichtige Fledermaus-Winterquartiere. Mitte Februar hatten Artenschützer in einem ehemaligen Bergwerksstollen im Landkreis Kronach Exemplare der Kleinen Hufeisennase entdeckt.

Warm und dunkel: Fledermäuse brauchen Brutstätte

Derzeit seien die Mitarbeitenden auf der Suche nach Wochenstuben der Säugetiere – also Orten, an denen die trächtigen Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen können. "Dafür sind besonders Innenräume geeignet, in denen es kleinteilig und ein wenig chaotisch ist", sagt Christina Höpflinger. "Also zum Beispiel Dachböden in Privathäusern." Wärmestau, Dunkelheit und gute Anflugmöglichkeiten seien günstige Voraussetzungen, damit sich Weibchen ansiedeln.

Allerdings sei es nicht einfach, Menschen zu finden, die ihren Dachboden für die Fledermausbrut zur Verfügung stellen wollten, berichtet die Landschaftsarchitektin. Die Suche nach Winterquartieren endet für Fledermäuse zudem oft tödlich. "Als tolle Quartiere haben sich Kirchendachböden herausgestellt", so Höpflinger. Es gebe durchaus Gemeinderäte, die die Suche nach Quartieren für die Tiere unterstützten.

Säuberungsaktion in der Schneyer Kirche in Lichtenfels

Im Kirchturm der Schneyer Kirche in Lichtenfels sind Fledermäuse beispielsweise willkommen. Vom Vorkommen der Kleinen Hufeisennase ist hier zwar nichts bekannt, allerdings diente der Platz zuletzt einigen Mausohrfledermäusen – und die können ganz schön viel Arbeit verursachen: 54 Plastiksäcke, also mehr als ein Kubikmeter voller Exkremente, wurden bei einer Aktion aus der Kirche abtransportiert, teilt das zuständige Landratsamt kürzlich mit.

Der Fledermauskot hatte sich auf der Holzdecke über dem Glockenstuhl im Laufe der Jahre angesammelt. "Das ist eine wirklich wichtige Aktion. Wir hatten nämlich Angst, dass der Kot das Holz des Glockenstuhls auf Dauer gefährdet", wird Pfarrerin Tanja Vincent in dem Schreiben zitiert. Seit vielen Jahrzehnten wird der Kirchturm von Mausohrfledermäusen als sogenannte Wochenstube genutzt, in der die Weibchen ihre Jungen aufziehen. Der Turm steht deshalb unter Naturschutz.

Kleine Hufeisennasen: Wenige Exemplare in Nordbayern

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) ist der Bestand der Kleinen Hufeisennase in Deutschland ab Mitte des 20. Jahrhunderts stark eingebrochen. Seitdem komme sie in Bayern vor allem noch im südlichen Alpenvorland und den oberbayerischen Alpen vor. In Nordbayern werden demnach mittlerweile in der nördlichen Frankenalb pro Winter knapp 20 Individuen gefunden.

Außerdem haben Forscher demnach Sommerquartiere mit insgesamt 40 bis 50 Tieren vor allem in den Landkreisen Bayreuth und Kronach registriert, einzelne Tiere auch in der Nähe von Kulmbach und Forchheim. Auch im Bayerischen Wald gebe es Winterquartiere der Kleinen Hufeisennase. Vermutlich seien die Tiere aus Tschechien zum Überwintern nach Bayern gekommen, berichtet das LfU.

Mit Informationen von dpa