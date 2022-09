Fragen und Antworten zur AKW-Laufzeitdebatte

Der Hintergrund: Die Gas- ist auch eine Stromkrise

Seit Monaten hat Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nach Deutschland zurückgefahren – vor allem im Winter könnte es deswegen an Energie fehlen, auch für die Stromerzeugung. Denn in Deutschland wird ein Teil des Stroms in Gaskraftwerken erzeugt. 2021 etwa lag der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung bei 12,6 Prozent.

In Deutschland wurden Gaskraftwerke bislang vor allem für die Spitzenlast bei der Stromerzeugung verwendet, teilt Reinhard Grünwald vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit. Das TAB ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, die das Parlament und seine Ausschüsse in Fragen des wissenschaftlich-technischen Wandels berät. Das liege daran, dass Gaskraftwerke schnell regelbar seien, also ihre Leistung sehr schnell erhöhen oder verringern können. Dadurch könne die zusätzliche Nachfrage bedient werden.

Atomkraftwerke aber könnten "nur sehr begrenzt Lastspitzen auffangen, die derzeit von Gaskraftwerken gedeckt werden", meint Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ihm zufolge produzieren Gaskraftwerke jährlich eine Nennleistung von 32 Gigawatt, Kernkraftwerke hingegen nur 4,2 GW. Die Nennleistung beziffert die für den normalen Betrieb angegebene Leistung, bei der ein Kraftwerk dauerhaft ohne Schaden betrieben werden kann.

AKWs lassen sich nicht schnell an- und abschalten

Demnach sei es generell "nicht möglich, dass Kernkraftwerke die bisherigen Aufgaben der Gaskraftwerke übernehmen", so Quaschning. Prinzipiell seien Kernkraftwerke regelbar, sie lassen sich aber nicht vollständig vom Netz nehmen und dann schnell wieder anfahren. Das sei bei Gaskraftwerken anders.

Ähnlich stuft das Reinhard Grünwald vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ein. Ihm zufolge können Kernkraftwerke ihre Leistung auch relativ schnell senken oder steigern. "Vielleicht nicht ganz so schnell wie Gaskraftwerke, aber deutlich schneller als die meisten Kohlekraftwerke", sagt der Physiker im BR24-Interview. Allerdings seien die deutschen Kernkraftwerke nicht darauf ausgelegt, denn als sie gebaut wurden, stand ein solcher Last-Wechselbetrieb überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Diese sollten vielmehr in Grundlast betrieben werden, also eine Grundversorgung sicherstellen, aber nicht kurzfristige Spitzen abfangen.

Wechselbetrieb könnte Sicherheitsprobleme auslösen

Wenn die Kernkraftwerke diesen Last-Wechselbetrieb fahren würden, hätte das laut Grünwald mehrere Folgen. Beispielsweise würden die Kühlrohre heißlaufen und unter hohem Druck stehen, beim Absenken der Leistung würden diese dann abkühlen und der Druck würde sinken. "Und wenn Sie das ganz oft machen, dann gibt es Spannungen durch den Druck- und Temperaturwechsel, die zu Materialermüdung und im ungünstigsten Fall zu Rissen etwa im Dampferzeuger führen können", meint Grünwald.

Also müsste man sich dann auch die Frage stellen, ob ein solcher Spitzenlast-Wechselbetrieb bei Atomkraftwerken überhaupt sicher möglich sei. Diese Frage aber sei nicht einfach zu beantworten. Man müsse jedes Kernkraftwerk einzeln untersuchen, beispielsweise die Schweißnähte der Rohre überprüfen, ob diese solche thermischen Spannungen aushalten könnten.

Fazit: Um Spitzenlasten in der Stromversorgung abzufedern, sind AKW nicht wirklich geeignet. Darin sind sich zwei von BR24 befragte Wissenschaftler einig. Denn: Insbesondere die in Deutschland derzeit verwendeten Kernkraftwerke seien für diese Art von Betrieb – bei dem sie schnell hoch- und runtergeregelt werden – nicht ausgelegt. Im schlimmsten Fall könnte das Sicherheitsprobleme auslösen.