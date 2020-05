Bild

Nicht jeder, der sich mit dem Coronavirus infiziert, zeigt Symptome. Doch in manchen FĂ€llen geht Covid-19 auch weit ĂŒber eine Atemwegserkrankung hinaus. Das Virus richtet in einigen FĂ€llen gravierende SchĂ€den im Körper an.

