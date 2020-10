fragBR24💡: Fragen und Antworten zu den Corona-Zahlen

Die Anzahl der Tests ging zum Beispiel Anfang Mai nach oben. Die Infektionszahlen sanken jedoch. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Tests eher konstant geblieben, die Zahl der Infektionen allerdings deutlich gestiegen. Eine direkte Korrelation gibt es also nicht.

Was aber zutrifft: Dadurch, dass jetzt deutlich mehr getestet wird als etwa im März, werden auch mehr Infizierte entdeckt, die keine Symptome haben. Doch sie können das Virus natürlich ebenfalls weitergeben, sind also ansteckend. Es kommt nicht auf die Zahl der Infizierten unter den Getesteten an, sondern welchen Anteil die Infizierten in der Bevölkerung ausmachen.

Und wie verlässlich sind die Tests?

Die aktuellen PCR-Tests haben eine sogenannte "analytische Spezifität" von über 99 Prozent für SARS-CoV-2. Deshalb sind sich Wissenschaftler einig, dass falsch-positive Ergebnisse - also positiv getestet zu werden und dabei nicht infiziert zu sein – kaum vorkommen.