Forschung: Tuberkulose-Infektion kann vor Corona schützen

Zu den weltweit tödlichsten Erkrankungen gehören derzeit Tuberkulose und Covid-19. Mit 10 Millionen Tuberkulose-Fällen jährlich ist die Krankheit weit verbreitet. Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, ob die durch diese schwere Atemwegsinfektion ausgelöste Immunantwort Menschen vor der Ansteckung mit Corona schützen könnte.

Erforschung bei Mäusen bringt neue Erkenntnisse

Für ihre Studie hatte das Forscherteam Mäuse zuerst mit Tuberkulose infiziert und anschließend mit Covid-19. Richard Robinson von der Ohio State University und seine Kollegen stellten überrascht fest: Die Mäuse entwickelten keine Anzeichen von Corona. Die Forscher gehen davon aus, dass die Immunantwort auf die Tuberkulose das Covid-19-Virus daran hindert, sich festzusetzen und zu vermehren. "Um ehrlich zu sein, wir dachten zuerst: Wenn wir eine zusätzliche Lungenkrankheit einbringen, dann beschleunigt das das Sterben. So war es aber nicht. Die Tiere mit Tuberkulose waren resistent gegen Sars-CoV 2", sagt Robinson.

Wechselwirkung der Krankheiten soll weiter erforscht werden

Eine neue Therapieform für Corona sehen die Forscher in ihrer Entdeckung zwar nicht. Diese Erkenntnis könnte aber erklären, warum bisher so selten Menschen an Tuberkulose und Covid-19 zugleich erkranken. Und auch, warum Länder tendenziell hohe Infektionsraten mit Covid-19 oder Tuberkulose aufweisen, aber nicht beides. Die Wissenschaftler schlagen vor, dass sich die zukünftige Forschung auf die Wechselwirkung zwischen Covid-19 und Tuberkulose-Infektionen beim Menschen konzentrieren sollte.