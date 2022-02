Forschung bestätigt: Schon kleine Bewegungen fördern Kreativität

Beim Laufen kommen einem die besten Ideen – das wussten schon die Philosophen im antiken Griechenland vor 2.000 Jahren. Dass man mit kleinen Bewegungen auch im Sitzen die Kreativität fördern kann, das haben jetzt Forscherinnen an der Universität Würzburg herausgefunden. "Unsere Forschung zeigt, dass es nicht die Bewegung an sich ist, die uns hilft, flexibler zu denken", sagt die Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Händel aus Würzburg.

Verantwortlich dafür sei stattdessen die Freiheit, selbstbestimmte Bewegungen auszuführen. "Diese Bewegung muss keine große Bewegung sein. Ich muss nicht unbedingt laufen. Es reicht auch, wenn ich mich im Sitzen frei bewege", so Händel.

Forscherinnen beobachten Augenbewegungen

Mit einer Eye-Tracking-Brille haben die Forscherinnen kleinste Augenbewegungen beobachtet und festgestellt: "Wenn der Aufmerksamkeitsfokus klein ist, dann sind sozusagen auch unsere Gedanken, unser Denken relativ beschränkt. Wenn der Aufmerksamkeitsfokus breit und weit ist, können wir eben anscheinend mehr Ideen haben – oder haben mehr Zugang zu unterschiedlichen Ideen."

Zum Artikel: Sieben Tipps für mehr Bewegung im Homeoffice

Handy-Nutzung kann sich negativ auf Kreativität auswirken

Konkrete Bewegungsvorschläge leitet die Forscherin aus ihrer Arbeit aber nicht ab. Das Wichtige sei, dass die Freiheit da ist, sich ohne externe Vorgaben zu bewegen. Die Bewegung dürfe nicht unterdrückt oder in regelhafte Bahnen gezwungen werden, wie es etwa bei kleinen Bildschirmen der Fall ist, also bei Smartphones oder Tablets. Die vermehrte Nutzung von Handy & Co – auch im Bereich der Bildung zu Zeiten der Corona-Pandemie – könne sich daher negativ auf kognitive Prozesse wie die Kreativität auswirken.

Studie wird fortgesetzt

Die Neurowissenschaftlerin Barbara Händel will die Studie weiterführen und herausfinden, inwiefern die Hirnaktivierung mit diesen kreativen Prozessen zusammenhängt, wenn man sich bewegt. Diese Erkenntnisse könnten dann auch zu klinischen Zwecken eingesetzt werden und dazu dienen, Krankheiten besser zu verstehen, bei denen die Körperbewegung oder Wahrnehmungsprozesse gestört sind – zum Beispiel bei Parkinson oder ADHS.