Forschung an Mäusen: Formel für ewige Liebe auch ohne Oxytocin

Jahrelang waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon überzeugt, dass ohne Oxytocin, dem sogenannten Kuschelhormon, gar nichts geht in Sachen Liebe. Das Hormon wurde als unverzichtbar für die Bindungen zwischen Mutter und Kind und auch für Liebesbeziehungen betrachtet. Doch das Ganze ist offenbar doch etwas komplizierter, wie Studien an Präriewühlmäusen zeigen.

Ewige Liebe - auch ohne Kuschelhormon Oxytocin möglich

Kalifornische Forschende berichten nämlich, dass Präriewühlmäuse, bei denen sie den Rezeptor für das Kuschelhormon Oxytocin mit einer Genschere ausgeschnitten haben, sich nicht anders als sonst verhalten. Das heißt, sie finden sich auch ohne das Kuschelhormon als Paar zusammen. Präriewühlmäuse seien im Gegensatz zu den Wald- oder montanen Wühlmäusen, die in Nordamerika leben, monogam. Das heißt: das Männchen bleibt nach der Paarung beim Weibchen, ist auch bei der Aufzucht der Jungen mitbeteiligt, so die Biologie-Professorin Inga Neumann von der Universität Regensburg. "Erstaunlich war nun, dass die Tiere, obwohl das Oxytocin-Rezeptorgen fehlt, Paarbindungsverhalten zeigen", so Neumann.

Nur das Kuschelhormon sorgt nicht für Bindungen

Das lässt sich so erklären, dass Tiere, denen das Bindungshormon von Geburt an fehlt, offenbar im Laufe des Lebens andere biologische Mechanismen entwickeln, um Bindungen eingehen zu können, erklärt Neumann: "Das heißt, es ist nicht ganz erstaunlich, dass es in der Entwicklung des Individuums zu Adaptationen kommt, andere Neurotransmitter-Systeme, andere Neurohormon-Systeme dieselben Funktionen übernehmen."

Das Kuschelhormon Oxytocin ist also nicht allein dafür verantwortlich, dass bestimmte Mäuse und auch wir Menschen oft zu zweit durchs Leben gehen. Ziel der Forschenden ist es jetzt, dieses Zusammenspiel im Körper besser zu verstehen.