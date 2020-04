Forscher: Erneute Coronavirus-Infektion unwahrscheinlich

Jeong Eun-kyeong hatte am Freitag keine guten Nachrichten im Gepäck: Die Direktorin des Südkoreanischen Center for Disease Control and Prevention (KCDC) musste verkünden, dass 91 Patienten, die am Coronavirus erkrankt waren und bereits als genesen galten, erneut positiv getestet worden waren.

Laut Eun-kyeeong sei es eher wahrscheinlich, dass das Virus im Körper der Patienten verblieben und reaktiviert worden sei, als dass es sich um eine Neuinfektion handele.

Virologin aus München: Erneute Infektion "extrem unwahrscheinlich"

Trotzdem führte die Meldung zu einer großen Verunsicherung, weil Forscher bisher davon ausgegangen waren, dass Patienten nach einer Infektion immun gegen das Virus sind.

Auch die Münchner Virologin Professor Ulrike Protzer vom Klinikum der TU München hat von den Nachrichten aus Südkorea gehört. Sie hält es jedoch für extrem unwahrscheinlich, dass sich Patienten nach einer überstandenen Infektion erneut mit Corona anstecken.

"Meines Erachtens ist es das, was wir häufig sehen: Die Patienten, die das Virus nicht so gut kontrollieren können, sind kurze Zeit negativ und dann wieder positiv." Professor Ulrike Protzer, TU München

Tatsächlich hängt ein positives Testergebnis auch stark davon ab, ob ein Rachenabstrich korrekt durchgeführt worden ist. Außerdem ist das Virus nicht in allen Stadien der Krankheit im Rachen nachzuweisen.

Deshalb kann es durchaus passieren, dass ein Test negativ, ein anderer aber positiv ausfällt.

Viele Forscher gehen von jahrelanger Immunität aus

Viele Forscher gehen davon aus, dass Patienten nach einer Infektion mit dem Coronavirus zumindest für einige Jahre immun gegen das Virus sind. Sie leiten das aus Erkenntnissen über andere Coronaviren oder Grippeviren ab, bei denen eine solche Immunität beobachtet wird.

Manche Forscher, wie der Infektiologe Kim Woo-joo von der Korea University in Seoul glauben jedoch, dass die Zahl der Rückfälle weiter steigen wird. Eine erneute Infektion mit Corona hält er für nicht ausgeschlossen.

WHO will mehr Informationen über diese Fälle sammeln

Jeong Eun-kyeong vom Südkoreanischen Center for Disease Control and Prevention will die Fälle jetzt weiter untersuchen. Auch er hält ein falsches Testergebnis für wahrscheinlich.

Inzwischen hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO eingeschaltet und will nach eigenen Angaben "mehr Informationen über diese individuellen Fälle erhalten“.

Wichtig sind die Erkenntnisse auch für die Entlassung von Patienten aus dem Krankenhaus: Nach WHO-Richtlinien darf ein Patient erst dann entlassen werden, wenn zwei Corona-Tests im Abstand von 24 Stunden negativ ausgefallen sind.