Forscher der Uni Bayreuth wollen Plastik schneller abbauen

Bis Plastik in der Umwelt abgebaut wird, dauert es in der Regel mehrere hundert Jahre. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität in Bayreuth forschen daran, den Abbauprozess zu beschleunigen.

Abbau von Plastik soll beschleunigt werden

Im Rahmen einer Studie untersuchen die Forscher die Hitzebeständigkeit von Enzymen. Denn zahlreiche Kunststoffe sind zwar durch Enzyme abbaubar, teilt die Universität mit. Allerdings dauert das in der freien Natur, in Abwasser- oder Kompostieranlagen sehr lange. Eine Lösung könnte sein, den Kunststoffen entsprechende Enzyme bereits bei der Produktion hinzuzufügen. Doch werden in der industriellen Herstellung die Kunststoffe auf weit über 100 Grad Celsius erhitzt. Bisher sei noch kein Weg gefunden worden, die Enzyme vor der Hitze zu schützen.

Weitere Forschungsschritte im Blick