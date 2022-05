Forscher aus Ulm entwickeln Breitband-Medikament gegen Viren

Während gegen Bakterien wirksame Medikamente eingesetzt werden können, gibt es gegen Viren keine Mittel, die genau so wie Breitband-Antibiotika funktionieren. Ein Team aus deutsch-dänischen Forschenden hat nun einen Therapieansatz entwickelt: Ein langkettiges Molekül, das es den Viren schwerer macht, in menschliche Zellen einzudringen.

Das Virus am Eintritt in die Körperzelle hindern

Die Ausgangsidee, die das Forschungsteam des Uniklinikums Ulm und der Aarhus Universität in Dänemark verfolgt, klingt naheliegend: Um sich zu vermehren, müssen Viren über einen Rezeptor an der Zelle andocken. Um genau das zu verhindern, hat das Team um Rüdiger Groß vom Institut für Molekulare Virologie des Universitätsklinikums Ulm ein langkettiges Molekül entwickelt, ein sogenanntes Polymer. Die Idee ist, "dass sich dieses negativ geladene Polymer um das Virus herumwickelt. Die Virusproteine haben positive Ladungs-Taschen, da kann das Polymer dran binden. Über eine negativ-positive Wechselwirkung. Und dadurch klebt das dann am Viruspartikel."

Könnte auch gegen Corona-Viren wirksam sein

Bis jetzt funktioniert das Ganze nur im Labor, aber immerhin: In der Zellkultur war das Prinzip bei einer ganzen Reihe verschiedener Virustypen schon erfolgreich - unter anderem bei Herpesviren, bei Hi-Viren und auch bei Sars-CoV-2, dem Coronavirus. Und im Forschungsmodell mit Mäusen konnte man zeigen, dass sich der Wirkstoff gegen Erkältungsviren sogar ganz bequem als Nasenspray verabreichen lässt. "Mit unserer Studie konnten wir nachweisen, dass chemisch optimierte Polymere (...) vielversprechende Kandidaten sind für die Entwicklung breit wirksamer antiviraler Eintrittshemmer", so die Forschenden.