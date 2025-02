Sind Proteinshakes der Weg zum Wunschgewicht?

Nimmt man durch Proteinshakes und Co. ab?

Aber wie sieht es aus, wenn man Übergewicht hat und abnehmen möchte? Eine proteinreiche Ernährung kann beim Abnehmen helfen, da sie besser sättigt und den Erhalt der fettfreien Körpermasse unterstützt. Dabei kann auch eine sogenannte Formula-Diät helfen.

Was ist eine Formula-Diät?

Bei einer Formula-Diät werden die Mahlzeiten ganz oder teilweise durch Nährstoffpulver ersetzt, die unter anderem Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate enthalten. Die Befürchtung, bei der Diät möglicherweise Mangelerscheinungen zu erleiden, ist unbegründet, denn die Diätpulver enthalten alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe. Der Gesetzgeber legt genau fest, was die Produkte enthalten müssen. Die Produkte müssen zum Beispiel mindestens 200 und dürfen höchstens 400 Kilokalorien (kcal) pro Portion aufweisen. Außerdem gibt es Vorgaben, was den Anteil an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten angeht, ebenso wie Anforderungen an Vitamine und Mineralstoffe. Im Gegensatz zu Proteinshakes aus dem Drogeriemarkt, die um die 80 Prozent Eiweiß enthalten, sind es bei Formula-Diätpulvern zwischen 25 und 50 Prozent.

Motivationsschub: Schlank dank Abnehmshakes

Der Vorteil von Formula-Diäten ist, dass sie die Motivation stärken, sagt Ernährungsmediziner Matthias Riedl: "Mit dem Start der Formula-Diät nimmt das Gewicht rasch ab. Und das ist gerade für Menschen, die sich schwertun abzunehmen, eine enorme psychische Unterstützung. Darauf bauen wir auf. Die Motivation des Menschen spielt eine enorme Rolle dabei, es auch durchzuhalten."

Formula-Diäten helfen also tatsächlich, die Pfunde purzeln zu lassen. Wenn man sich danach aber wieder herkömmlich ernährt, darf man nicht mehr Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht, um sein Gewicht zu halten. Wenn sich an den Ursachen für das Übergewicht nichts ändert, droht der Jo-Jo-Effekt. Ein dauerhaftes Wundermittel für eine schlanke Figur sind Formula-Diäten und Eiweißshakes nicht: "Wer die Shakes benutzt, um Gewicht zu verlieren, ohne seine Ernährung umzustellen, der macht es völlig umsonst. Das ist Geldverschwendung und schadet der Gesundheit", sagt Riedl.