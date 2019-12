Forensik - Mit Pollen Verbrechen aufklären

Ein Jäger findet im Wald eine weiße, schuhkartongroße Kiste. Er öffnet sie. Stroh fällt heraus und ein totes Baby. Das Landeskriminalamt Niederösterreich wird eingeschaltet. Chefinspektor Hannes Fellner bringt das Heu am Tatort auf eine Idee. Der Ermittlungsbeamte erinnert sich an einen alten Kriminalfall aus Wien.

Pollen-Forensik - alte Ermittlungsmethode neu entdeckt

Vor etwa 60 Jahren wurde in Wien eine Mann vermisst. Möglicherweise wurde er ermordet. Die Kriminalbeamten finden einen Verdächtigen, können den Fall aber monatelang nicht aufklären. Der Tatverdächtige Friedrich Buchta gibt zwar zu, dass der Vermisste tot ist, verschleiert aber, wo sich die Leiche befindet und behauptet, dass der Vermisste durch einen Unfall zu Tode gekommen ist. Ohne Leiche können die Ermittlungsbeamten nicht untersuchen, ob ein Unfall oder Mord die Todesursache war. Daraufhin setzten die Beamten zum ersten Mal die Pollen-Analyse zur Aufklärung eines Mordfalls ein.

Einzigartiges Pollenkorn löst Fall

Ein Wiener Pollen-Forscher nahm die Schuhe des Verdächtigen Buchta unter die Lupe. Die Pollen, die an den Schuhen klebten, sollten verraten, wo sich der Verdächtige aufgehalten hatte. Der Paläobotaniker hatte Glück. Er fand ein einzigartiges, fossiles Pollenkorn an den Schuhen des Verdächtigen. Es stammten von einem Hickorynussbaum. Diese Baumart stand vor Millionen von Jahren nur an einem Ort in der Nähe von Wien: in den Donauauen. Dort musste die Leiche liegen. Der Verdächtige wurde mit dem Ergebnis der Pollen-Analyse konfrontiert und zeigte den Ermittlungsbeamten, wo er die Leiche versteckt hatte. So wurde der Fall damals aufgeklärt.

Das tote Baby in der Kiste

Für den Fall des toten Babys aus Niederösterreich wollen die Ermittlungsbeamten die Pollen-Analyse zum Test wieder aktivieren. Sie wollen sehen, was die Methode zur Aufklärung beitragen kann. Das Heu aus der Schachtel mit der Baby-Leiche wird nach Wien zu einer Pollen-Analytikerin, einer sogenannten Palnyologin, gebracht. Martina Weber ist eine der wenigen Expertinnen für forensische Pollen-Analyse weltweit.

Warum Pollen ein Beweismittel sein können

Pollen sind für Forensiker deshalb so interessant, weil sie ganzjährig und überall zu finden sind, auch, wenn man sie mit dem bloßen Auge nicht sieht. Sie haften hartnäckig an Haut, Haaren, Kleidung und Schuhen. Weil Pollen eine einzigartige Schutzhülle umgibt, überstehen sie Kälte, Hitze, Feuer, einen Waschgang mit 90 Grad und Millionen von Jahren. Fast nur von Bakterien und Bodenpilzen droht Gefahr. Diese können das extrem widerstandsfähige Material der Hülle zerstören. Es heißt Sporopollenin. Seine chemische Zusammensetzung kennen Forscher bis heute nicht, sagt Martina Weber.

Pollen-Analyse mit gemischten Gefühlen

Die Analyse des Heus, auf dem die Babyleiche lag, ist ernüchternd. Das Pollenspektrum enthüllt, dass es sich um ganz normales Heu mit vielen Gräsern handelt. Es kann von vielen Wiesen in Österreich stammen. Im Gegensatz zum Kriminalfall vor 60 Jahren wird kein spezifisches Pollenkorn gefunden. Doch die Palnyologin ist sich ihrer Verantwortung bewusst.

"Das war eigentlich das, was mir am Anfang schon ein bisschen zu denken gegeben hat. Dieses Verantwortungsgefühl, das da plötzlich in einem aufkeimt, das man vorher in der Wissenschaft wenig hat. Meine Aussage kann möglicherweise irgendeinen Verdächtigen noch mehr beschuldigen oder sie kann ihn auch entlasten." Martina Weber, forensische Pollen-Analytikerin