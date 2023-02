Flirten im Tierreich: Wenig Romantik und wechselnde Partner

Orgien im Schlamm - und am Ende alle Weibchen schwanger

Seekühe sind bei der Wahl ihrer Partner weniger wählerisch als Löwen. Zur Paarungszeit ziehen sie sich in die Flüsse zurück und zwar in die kleinen Nebenflüsse. Beliebt sind schlammige Stellen, erzählt Christian Dienemann. Dort sei es zudem sehr warm. Mehrere Seekühe würden sich im Schlamm wälzen und sich mit Artgenossen aneinander reiben, so kommen alle Tiere in Stimmung und es entsteht eine richtige Orgie, bei der nicht nur Weibchen mit Männchen, sondern auch Weibchen mit Weibchen und Männchen mit Männchen Sex haben. Das Ergebnis: Am Ende sind alle Seekuhweibchen befruchtet. Wer der Vater ist: unklar.

Pinguine – Monogamie möglich und Geschenke unverzichtbar

Im Gegensatz zu den Seekühen geht es bei den Pinguinen gesitteter zu. Es kommt dabei aber auf die Art an. Bei den Humboldtpinguinen, die es auch im Tiergarten Nürnberg zu sehen gibt, ist Monogamie möglich, weil diese ein Leben lang zusammenbleiben. Anders ist es zum Beispiel bei König- oder Kaiserpinguinen. Diese bilden nur eine einjährige Partnerschaft.

Pinguine in der Antarktis lassen sich von verschiedenen Männchen außerdem beschenken - und zwar mit Steinen. Nur wer ein Geschenk mitbringt, bekommt auch Sex, so der Zoopädagoge. Die Steine haben allerdings keine romantischen Gründe, sondern dienen dazu, ein Nest zu bauen. "Da wo diese Pinguine in der Antarktis leben, gibt es wenig Nistmaterial. So bekommen sie die Steine, die sie dazu brauchen."

Flirten in der Kennenlernphase - bis der Alltag kommt

Gerade junge Humboldtpinguine, die frisch zusammengekommen sind, balzen noch sehr viel miteinander – zum Beispiel mit Lockrufen. Bei Pärchen, die schon länger miteinander zusammen sind, nimmt das Flirtverhalten aber deutlich ab. Immerhin: Diese Pärchen sind dafür bei der Brutpflege deutlich koordinierter als junge Paare, so Christian Dienemann. Das Rufen eines Pinguins muss aber nicht zwingend dem Balzen dienen, denn die Tiere können sich auch anhand der Rufe in einer großen Menge an Artgenossen wiedererkennen.

Nur wer faucht, darf sich paaren

Dass Fauchen nicht nur eine Warnung bedeuten muss, zeigen sogenannte Madagaskar-Fauchschaben. Die vier bis acht Zentimeter großen Tiere haben eine besondere Eigenart entwickelt. Nur wenn das Männchen faucht, kann es sich mit einem Weibchen paaren. Biologen haben in einem Versuch festgestellt, dass sich ein Weibchen nicht zur Paarung bereitstellt, wenn das Fauchen fehlt, so Christian Dienemann. Kommt das Geräusch beispielsweise aus einem Lautsprecher, dann funktioniert die Paarung hingegen wieder. Was genau das Fauchen bei den Weibchen bewirkt, sei bisher noch nicht hinreichend erforscht.

Die Madagaskar-Fauchschaben leben als Harem zusammen. Das bedeutet, ein Männchen hat mehrere Weibchen. Stoßen die Weibchen aber Lockstoffe aus, sogenannte Pheromone, lockt das auch weitere Männchen an. Der Haremshalter muss mit diesen kämpfen. Das hat den Zweck, dass sich die Weibchen immer mit dem stärksten Männchen paaren. Fällt er zum Beispiel von einem Ast, habe er oft verloren, so der Zoopädagoge. Denn bis er wieder oben auf dem Ast sei, habe der Rivale oft schon die Weibchen für sich gewonnen.

Keine Romantik im Tierreich

Romantik sei im Tierreich eher nicht zu finden, man müsse sich in dieser Hinsicht von menschlichen Maßstäben lösen, glaubt Christian Dienemann. Wer mehr zum spannenden Liebesleben der Tiere im Nürnberger Tiergarten wissen will, kann sich auf der Website zu den Führungen anmelden, die am kommenden Wochenende stattfinden.