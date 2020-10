Fliegenlarven als Fischfutter für Aquakulturen

Unersättliche Larven sind Allesfresser

Geschlüpfte Soldatenfliegen leben wenige Tage und in dieser Zeit paaren sie sich. Bei guten Bedingungen legt jedes Weibchen bis zu 1.000 Eier ab. Vier Tage später schlüpfen die Fliegenlarven. Die unersättlichen Maden legen am Tag das Doppelte von ihrem Gesamtgewicht zu und fressen zwei Wochen bis zu ihrer Verpuppung durch. Entscheidend ist der Moment, an dem die Larven genug gefressen haben. Kurz vor der Verpuppung können sie getrocknet und gemahlen werden. Mit 42 Prozent Protein, 29 Prozent Fett, reichlich Kalzium, Mineralstoffen und Vitaminen, eignen sich die Fliegenlarven als ideale Nahrungsgrundlage für Nutztiere. Studien mit Schweinen und Hühnern haben gezeigt, dass sich die Larven als Soja- und Maisersatz bewähren - und idealerweise das Fischmehl ersetzen können. Große Fisch-Zuchtanlagen gibt es bereits in Südafrika und Kanada.

Hindernis strenges Futtermittelgesetz

Verspeisen können die Fliegenlarven Lebensmittelreste und Kompost, bis hin zur Gülle. Genau das würde eine regionale Lösung für Landwirte schaffen: Sie könnten ihre Reste direkt an die Larven verfüttern. Die satten Larven trocknen und dann wiederum weiter als Futtermittel für ihre Rinder, Schweine und Hühner verwerten. Doch bislang dürfen die Larven nur an Haustiere und Fische in Aquakulturen verfüttert werden. Das Verbot geht noch auf BSE-Fälle in den 1990er-Jahren zurück. Denn Nutztiere dürfen nicht mit tierischem Protein gefüttert werden, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie Krankheiten übertragen.

Sind Fliegenlarven Nutztiere?

Auch wenn die EU den Einsatz der Soldatenfliege als Viehfutter zulässt, ist trotzdem noch unklar, ob die lebenden Larven selbst als Nutztiere gelten. Denn dann dürfen sie nicht mit Speiseresten, Schlachtabfällen oder Gülle gefüttert werden. Auch wenn die Larven als Allesfresser so tolle Leistungen vollbringen und sie regionale Kreisläufe nachhaltig verbessern, als Futtermittel, dass Soja ganz verdrängt, sieht sie Wilhelm Windisch vom Lehrstuhl für Tierernährung der Technischen Universität nicht. Vorerst werden die Soldatenfliegen in der Fischzucht erprobt. Wenn die Fische sie als Nahrung annehmen, dann könnten auf diesem Gebiet regionale Kreisläufe beginnen.

