Fleisch aus dem Labor: Schon bald eine echte Option?

Das Versprechen: Echter Geschmack, mehr Tierwohl und Klimaschutz

Auch in Deutschland wird schon intensiv an Laborfleisch geforscht, denn das Versprechen ist groß: Echter Fleischgeschmack auf dem Teller, dabei mehr Tierwohl und Klimaschutz. Aktuell hängen 14,5 Prozent der weltweiten klimaschädlichen Gase mit der Fleischproduktion zusammen, denn weltweit wird heute dreimal so viel Fleisch gegessen wie noch vor 50 Jahren. Für die Herstellung von Laborfleisch bräuchte es weniger Energie, Wasser und Land. Das zumindest ist die Hoffnung der Erfinder.

Für die breite Masse erst in einigen Jahren verfügbar

Wird es das gezüchtete Fleisch aus dem Labor also bald auch in deutschen Restaurants geben? In Ausnahmefällen womöglich schon, für eine breite Masse wird es aber "sicherlich noch zehn Jahre dauern", sagt Prof. Petra Kluger, Biologin an der Hochschule Reutlingen, die dort an Laborfleisch forscht.

Das Steak klappt noch nicht

Denn es gibt noch ein paar Hürden: Zum einen hat Fleisch vom Tier eine ganz charakteristische Textur. Das Verhältnis von Fett- und Muskelgewebe bestimmt nicht nur den Geschmack, sondern vor allem auch den Eindruck, den ein Stück Fleisch im Mund macht. Hackfleisch für Burger oder Fleischmasse für Chicken Nuggets - das schaffen die Start-Ups in ihren Laboren schon heute. Ein Stück Steak aber noch nicht. Eine Lösung könnte in Zukunft 3D-Druck sein.

Kritik an der Herstellung von Laborfleisch

Zum anderen kritisieren Gegner von "Cultured Meat", dass für das Laborfleisch ja doch Tiere sterben würden, weil es unter anderem aus Kälberserum herangezüchtet wird. Die meisten Start-Ups sagen, sie hätten allerdings schon Alternativen zum Kälberserum gefunden.

Auch die Konsumenten entscheiden

Die größte Frage ist allerdings, wie schnell das Fleisch aus dem Labor in großen Mengen produziert werden kann. Denn nur dann wird es bei den Verkaufspreisen mit Fleisch vom Tier mithalten können und auch gekauft werden. Am Ende entscheiden also auch die Konsumenten, ob und wann Laborfleisch eine echte Option wird.