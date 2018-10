Fitnesstracker – Warum Versicherer die Daten wollen

Der US-Versicherer John Hancock macht es vor. Kunden im sogenannten „Vitality“ Programm bekommen eine Smartwatch zum Schnäppchenpreis. Im Gegenzug verpflichten sie sich, ihre Fitnessdaten über die nächsten zwei Jahre an den Versicherer zu melden - via Smartwatch. Der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Frank-Ulrich Montgomery, ist skeptisch ob dieser Entwicklung. Allerdings sei der freiwillige Abschluss einer Lebensversicherung ein Spezialfall.

Freiwillige oder Zwangsversicherung

Versicherungsverträge auf freiwilliger Basis müsse der Kunde entsprechend selbst prüfen, so Montgomery: Wie viel Datenpreisgabe ist ihm die jeweilige Leistung wert? Für den Ärztepräsidenten ist es ein Unterschied, ob es sich um eine Versicherung handelt, die freiwillig abgeschlossen werde, wie eine Lebens- oder Rentenversicherung, oder um eine Pflichtversicherung, wie eine Krankenversicherung bei Arbeitnehmern.

Warnung vor Datenstriptease

Bereits heute verlangen Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen im Vorfeld Gesundheitschecks und Informationen über frühere Erkrankungen. Wird der freiwillige Vertrag aber künftig zur gesundheitlichen Dauerprüfung, müsse der Unterzeichner genau abwägen, warnt der Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery:

„Einen Datenstriptease, also alle Daten und eventuell Laborwerte oder einmal im Jahr Gesundheitscheck beim Arzt, das würden wir ablehnen, weil das die Versicherungsbedingungen einseitig zu Lasten der Versicherten verschiebt“. (Frank-Ulrich Montgomery)

In Deutschland regelt nicht nur der Wettbewerb solche Angebote. Das Versicherungsaufsichtsamt prüft die Kriterien. Verträge etwa, die dem Versicherten eine Schuld an einer Erkrankung zuschreiben wollen, sind unzulässig. Verhindert werden soll damit, dass Menschen beispielsweise ohne Altersversorgung dastehen, weil sie „schuldig“ aus einem Versicherungsvertrag gekündigt werden.

Trend in Richtung Pflichtversicherer?

Frank-Ulrich Montgomery sieht Daten getriebene Versicherungen skeptisch und warnt vor einem solchen Trend in Deutschland. Sollten sich solche Versicherungsmodelle in den freiwilligen Versicherungen durchsetzen, könnte das nach und nach auch in die Pflichtversicherungen hineinschwappen. Aktuell hält der Präsident der Bundesärztekammer das noch für eher unwahrscheinlich.