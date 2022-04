FFP2-Maskenpflicht: In Arztpraxen gilt sie weiterhin

Vormittagssprechstunde in einer Münchner Hausarztpraxis: Renate Esser ist heute zur Routinekontrolle bei Dr. Ulrike Siegmund. Die 87-Jährige lässt hier ihr Herz regelmäßig untersuchen und holt sich Rat, welche Medikamenten sie einnehmen soll und in welcher Dosis. Die Patientin ist froh, dass die FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen zunächst weiterhin gilt. Denn sie kommt hier mit Menschen zusammen, bei denen sie den Grund des Arztbesuchs nicht kennt. Zur Sicherheit auch der anderen Patienten sei da eine Maske gut.

Maskenpflicht in Arztpraxen gilt weiter

Im Wartezimmer der Arztpraxis wundern sich manche Patienten über die allgemeinen Masken-Lockerungen angesichts der hohen Inzidenzen. Einer von ihnen meint: "Ich finde es nicht gut, dass man die Maskenpflicht generell aufhebt. Deswegen finde ich es gut, dass man das in Arztpraxen, wo ja infizierte Leute zugegen sind, zumindest noch beibehält."

Am vergangenen Dienstag hatte das bayerische Kabinett beschlossen, die meisten Corona-Maßnahmen auslaufen zu lassen. Bestehen bleibt aber in "Einrichtungen, die vulnerable Personengruppen betreuen, die FFP2-Maskenpflicht, darunter Arztpraxen" - und zwar vorerst bis zum 30. April. So lange gilt die aktuelle Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

FFP2-Maske schützt

Ärztin Ulrike Siegmund ist darüber sehr erleichtert: "Wir führen täglich Infektionssprechstunden durch, da geht kein Weg an der FFP2-Maske vorbei. In Grenzfällen haben wir auch FFP2-Masken an Patienten ausgegeben, wenn sie keine dabeihatten." Denn FFP2-Masken verringern nicht nur das Risiko der Tröpfcheninfektion, sie helfen auch gegen die Anreicherung von Aerosolen in Innenräumen. Bis zu drei Stunden bleiben Viren in diesen winzigen Partikeln infektiös.

Was aber, wenn jemand in der Arztpraxis keine Maske aufsetzen will? Kann man trotzdem auf Behandlung bestehen? Das hängt davon ab, ob ein Notfall vorliegt. Eine lebensbedrohliche Situation löst eine Behandlungspflicht aus, sagt Dr. Markus Beier, Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands. Ein nicht so bedrohlicher Fall lasse sich auch am Telefon, per Videosprechstunde oder vor der Tür an der frischen Luft behandeln. Was ein Notfall sei, entscheide aber er als Arzt und nicht der Patient.

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung KVB weist darauf hin, dass Ärztinnen und Ärzte das Recht haben, zu verlangen, dass zum Schutz anderer Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis eine Maske getragen wird.