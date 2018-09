Feuchtgebiete verschwinden weltweit

Ob Seen, Sumpfland, Küstenregionen, Lagunen, Mangroven oder Korallenriffe: Feuchtgebiete sind besonders artenreich und deshalb auch besonders wertvoll. Doch sie verschwinden überall auf der Erde und in großer Zahl: Zwischen 1970 und 2015 sind 35 Prozent der Feuchtgebiete weltweit verloren gegangen. Ursachen dafür sind der Klimawandel, Umweltverschmutzung und Städtebau in Küstenregionen und Flussmündungen: "Mehr als 25 Prozent der Pflanzen und Tiere in Feuchtgebieten sind in Gefahr, auszusterben", heißt es im neuen Bericht des Sekretariats der Ramsar-Konvention.

Abkommen zum Schutz der Feuchtgebiete

Die Ramsar-Konvention wurde im Jahr 1971 geschlossen und ist damit eines der ältesten internationalen Naturschutzabkommen. Ramsar ist die Stadt im Iran, in der die Konvention ausgehandelt wurde. Mehr als 170 Länder, darunter auch Deutschland, haben den Vertrag ratifiziert und sich verpflichtet, Feuchtgebiete zu schützen. Vom 21. bis 29. Oktober tagen Vertreter der Unterzeichnerländer in Dubai.

"Wir müssen diesen Trend dringend gemeinsam umkehren, und damit die Zukunft der Feuchtgebiete und auch unser eigenes Überleben sichern." Martha Rojas Urrego, Generalsekretärin der Ramsar-Konvention.

Die Autoren des Berichts schätzen den Umfang der Feuchtgebiete weltweit auf 12,1 Millionen Quadratkilometer. Das ist eine Fläche, die fast 34-mal so groß ist wie Deutschland. Ein Drittel davon befindet sich in Asien, in Europa 12,5 Prozent. Direkt oder indirekt liefern sie praktisch das gesamte Trinkwasser für die Menschheit, heißt es im Bericht der Ramsar-Konvention weiter. 40 Prozent aller Arten leben oder brüten dort und mehr als eine Milliarde Menschen lebt von den Feuchtgebieten. Sie versorgen die Menschen mit Essen und genetischen Ressourcen für Medikamente. Außerdem verhindern sie laut der Autoren Überschwemmungen, schützen Küsten und regulieren das Klima.

Dünger und Dämme schaden Feuchtgebieten

Eine Gefahr für die Feuchtgebiete sind auch Düngemittel, die in die Feuchtgebiete fließen. Der Einsatz sei nach UN-Schätzungen in den vergangenen zehn Jahren um 25 Prozent gestiegen. Deswegen wachsen in den Feuchtgebieten artfremde Pflanzen so rasant, dass sie anderen Pflanzen und Tieren Sauerstoff nehmen, wie die Autoren schreiben. In anderen Fällen verändern immer mehr Staudämme den ursprünglichen Wasserhaushalt an Flüssen. 80 Prozent der Abwässer fließen nach dem Bericht zudem ungenügend gefiltert in Feuchtgebiete.