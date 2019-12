Festtagsvöllerei: So schlägt Weihnachten nicht auf den Magen

Weihnachtsgans, Knödel und Blaukraut - unserem Magen stehen harte Zeiten bevor. Gerade in der Weihnachtszeit wird geschlemmt, was das Zeug hält, und unser Magen muss Schwerstarbeit leisten. Die Speisen, die wir an diesen Tagen zu uns nehmen, enthalten viel Fett, Eiweiß, Zucker – und meist wenig Ballaststoffe. Die Folgen sind Blähungen, Völlegefühl, Sodbrennen, Magendrücken, Verstopfung. Doch man kann den Verdauungstrakt mit natürlichen Mitteln unterstützen, damit Weihnachten nicht auf den Magen schlägt:

Nickerchen oder Spaziergang?

Wer kennt ihn nicht den Spruch: "Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun!" Die Gefahr ist groß, dass man an den Feiertagen dem Nickerchen den Vorzug gibt. Doch das ist genau das Falsche, denn durch (moderate) Bewegung kann man das Völlegefühl tatsächlich verringern.

Ein Espresso nach dem Essen

Am häufigsten wird nach dem Essen zu einem Espresso oder einem Schnaps gegriffen, denn beides soll gut für die Verdauung sein. Das eine ist eine gute, das andere eine schlechte Idee:

Das Koffein im Espresso stimuliert bestimmte Bitter-Rezeptoren auf der Zunge und im Magen. Die Reaktion: Es wird mehr Magensäure ausgeschüttet, was Einfluss auf die Verdauung hat. Filterkaffee wirkt noch besser als Espresso, ist aber nicht so gut verträglich. Espressobohnen werden länger geröstet, sodass mehr Säuren abgebaut werden. Das macht den Espresso magenschonender. Was viele sicherlich kennen: Zumindest die Darmaktivität wird durch Kaffee angeregt, die Entleerung des Darms wird beschleunigt.