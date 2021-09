Festival "Highlights der Physik" startet in Würzburg

"Exciting Physics": Schulwettbewerb an der Universität Würzburg

Im Lichthof der Neuen Universität am Sanderring treten vom 29. September bis zum 1. Oktober insgesamt 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeweils zwei Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander an. Bereits Anfang des Jahres waren bundesweit über 1.500 Schulen dazu aufgefordert worden, kreative Lösungen für die physikalischen Aufgabenstellungen des Wettbewerbs vorzubereiten.

"Exciting Physics" beginnt am Mittwoch, den 29. September mit einem sogenannten Papierwettbewerb. Ziel ist es, eine ein Meter lange Strecke zwischen zwei Stühlen mit einer Papierkonstruktion zu überbrücken. Diese soll nicht nur eine ein Kilogramm schwere Last halten, sondern auch von einer Modellbahn im Maßstab h0 befahren werden können. Als Bauteile dürfen lediglich Papier, Bindfaden und Flüssigkleber verwendet werden. Die Jury kürt die besten Lösungen täglich gegen 15:00 Uhr und vergibt Preise an alle Teilnehmenden.

Wettbewerbsorganisator Axel Carl möchte auf diese Weise Schülerinnen und Schüler niederschwellig für Physik begeistern: "Das Ziel ist es, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler anzusprechen und sie an physikalische Denkweisen heranzuführen. Eine vermeintlich simple Aufgabenstellung wie die der Papierbrücke führt dazu, dass sich viele Jugendlichen für Physik interessieren, obwohl sie das vorher gar nicht wussten.“

Unterstützt wird "Exciting Physics" von der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung.

James-Bond-Faktencheck mit Würzburger Philharmonikern

Am Samstag, den 2. Oktober, unterzieht der Experte für Experimentelle Physik, Prof. Metin Tolan, die Stunts und das Ausrüstungsarsenal des britischen Agenten 007 einer wissenschaftlichen Prüfung und veranschaulicht, wie realistisch die Szenen aus den Agentenfilmen sind. Für die passende musikalische Untermalung sorgen dabei die Würzburger Philharmoniker mit dem Soundtrack der Bond-Filme. “James Bond im Visier der Musik” findet am Samstag, den 2. Oktober um 20:00 Uhr in der s.Oliver Arena statt.

Alle Veranstaltungen des Wissenschaftsfestivals "Highlights der Physik" sind kostenlos und können auch online, via Zoom wahrgenommen werden. Eine Online-Voranmeldung für die Teilnahme vor Ort ist notwendig.

Veranstalter sind die Universität Würzburg, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG).