Felssturz am Hochvogel erwartet

Der Hochvogel in den Allgäuer Alpen bewegt sich stark. Es hat sich am Gipfel ein gewaltiger Spalt gebildet, der täglich wächst. Wissenschaftler der Technischen Universität (TUM) rechnen damit, das in absehbarer Zeit ein großer Teil der südlichen Gipfelwand abbrechen und 260.000 Kubikmeter Fels 1.000 Meter tief ins Tal stürzen wird. Gefolgt von Staubwolken und Gerölllawinen. Bergsteiger wären bei einem Felssturz in akuter Lebensgefahr. Mit Mess-Instrumenten beobachten die Forscher genau, was am Hochvogel vor sich geht, damit sie möglichst frühzeitig Alarm schlagen können, wenn der Berg bricht.