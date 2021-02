Fastenzeit: vom religiösen Ritual bis zum Heilfasten.

Religiöses Fasten steht für Sühne, für die Reinigung des Körpers und für die Läuterung des Geistes. In der Fastenzeit heißt es: Loslassen von Gewohntem, Einlassen auf neue Erfahrungen. Das bedeutet: 40 Tage Verzicht. Auf was der Einzelne verzichtet, bleibt ihm überlassen, wobei man es sich nicht zu leicht machen sollte. Der Phantasie und den Lastern sind keine Grenzen gesetzt: Süßigkeiten, Alkohol, Fluchen, Online-Shopping, Lügen oder – was für viele besonders schwer ist: Digital Detox, der Verzicht auf Social Media und Co. Ein Benefit für die Umwelt kann dabei auch im Mittelpunkt stehen - wie zum Beispiel beim Plastikfasten oder Streamingfasten.

Aber was steckt hinter der Fastenzeit und worauf muss man bei modernem Fasten-Trends achten? Fragen und Antworten zum Thema Fasten.

Welchen Hintergrund hat die Fastenzeit?

Durch die Fastenzeit bereiten sich Christen auf das wichtigste Fest im Christentum vor - das Osterfest. Sie erinnern an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Jesus verbrachte 40 Tage betend und fastend in der Wüste. Aschermittwoch und Karfreitag gelten in der katholischen Kirche als die wichtigsten Fasttage. Daher existiert mancherorts immer noch der Brauch, dass freitags kein Fleisch auf den Tisch kommt.

Wie lange dauert die Fastenzeit?

Die christliche Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und endet am Karsamstag, so eine Variante. In diesem Zeitraum sind 40 Fastentage vorgesehen, wobei die Sonntage nicht dazu zählen. Beschlossen wurde dies auf der Synode von Benevent im 11. Jahrhundert. Eine andere Lesart der Fastenzeit besagt, dass sich die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Palmsonntag erstreckt, Sonntage mit eingeschlossen. Dieser Zeitraum beträgt stets exakt 40 Tage. Mit dem Palmsonntag setzt die Heilige Woche ein, die laut dieser Variante einen besonderen Abschnitt darstellt.

Das Fasten in anderen Religionen

Das Fasten spielt nicht nur im Christentum eine Rolle, sondern in vielen anderen Religionen ebenso - wie zum Beispiel im Judentum und im Islam. Ziel ist immer, auf leibliche Genüsse zu verzichten, um Platz für spirituelle Erfahrungen zu schaffen. Dabei lässt man alte Gewohnheiten los und beginnt von Neuem.

Fasten in der Corona-Zeit

Der Verzicht auf Wichtiges und Liebgewordenes ist im Corona-Lockdown zu einer Langzeitübung geworden. In dieser schweren Zeit auch noch auf das zu verzichten, was geblieben ist, empfinden manche als Überforderung oder Zumutung – auch Vertreter der Kirchen. Manche rechnen daher damit, dass heuer weniger Menschen im traditionellen Sinne fasten werden:

"Corona ist inzwischen zu einer zehnmonatigen Übung geworden, mit Leid, Verlust und Angst umzugehen - wir haben mehr als genug gefastet. (…) Jetzt auch noch für sieben Wochen auf ein bestimmtes Lebensmittel zu verzichten, würde am geistlichen Sinn des Fastens völlig vorbeigehen." Hanna Jacobs, Pastorin

Für andere Theologen hingegen kann die Fastenzeit gerade in der Coronazeit eine seelische Stütze sein. Die evangelische Theologin Susanne Breit-Keßler findet zum Beispiel, Fasten bedeute "vor allem, kleine Fluchten und große Freiheiten für sich zu entdecken." Das eröffnet den Blick auf eine wichtige Frage: "Wo und wie kann ich mich neu und anders als bisher entfalten?"