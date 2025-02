Faschingskostüme: Was erlaubt ist und was nicht

Echte Polizeiuniformen sind tabu

Wer eine Uniform trägt und als Gesetzeshüter feiern möchte, muss darauf achten, dass sein Kostüm nicht zu authentisch ist. Es ist nicht gestattet, Dienstkleidung von Polizisten im Original zu tragen, auf der Hoheitszeichen abgebildet sind wie zum Beispiel das Bayern-Wappen oder bei der Bundespolizei das Deutschland-Wappen. In so einem Fall spricht man im Amtsdeutsch vom "Missbrauch von Abzeichen".

Durch ein Verbot soll verhindert werden, dass es zu Verwechslungen mit "echten" Polizeibeamten in Uniform komme, so bussgeldkatalog.org. Bei der Uniformierung muss eindeutig zu erkennen sein, dass es sich um ein Kostüm handelt. Das regelt § 132a des Strafgesetzbuchs (StGB).

Verfassungsfeindliche Symbole sind verboten

Verboten sind auch historische Nazi-Uniformen mit Hakenkreuzen, SS-Symbole oder verbotene Abkürzungen, wie zum Beispiel SGH, das für "Sieg Heil" steht. Auch andere verfassungsfeindliche Symbole sind tabu.

Was alles verboten ist, regelt der § 86 des Strafgesetzbuches "Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Neben Zeichen der nationalsozialistischen Ideologie sind beispielsweise auch Ku-Klux-Klan-Kostüme nicht erlaubt.

Vermummungsgebot: Sind Karnevalsmasken verboten?

Grundsätzlich gilt in Deutschland ein Vermummungsverbot, das in § 17a Versammlungsgesetz geregelt ist. Danach ist es verboten, sich bei öffentlichen Versammlungen oder Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, durch eine Maske, Schal etc. zu vermummen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Identität einer Person zweifelsfrei festgestellt werden kann. Wird das Verbot missachtet, macht man sich strafbar und es droht sogar eine Gefängnisstrafe.

Strenggenommen sind Faschingsmasken und ähnliches bei öffentlichen Veranstaltungen also verboten und dürfen nicht getragen werden. Allerdings können Behörden hier auch eine Ausnahme machen, "wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist", schreibt der § 17a vor.