Faktenfuchs: Rehe jagen, um den Wald zu schützen

"Weniger Wild heißt automatisch mehr Wald", behauptet Hartmann in der Main-Post und fordert den Einsatz von Nachtsichtgeräten bei der Jagd auf Rehe. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung widerspricht. Die bestehenden Gesetze in Deutschland würden völlig ausreichen, um Rehe effektiv zu jagen. Von der Nachtjagd hält er nichts.

"Wenn die Rehe nun auch noch nachts bejagt werden, dann trauen sie sich gar nicht mehr raus. Die beste Möglichkeit ist die komprimierte intensive Einzeljagd während der Jagdstrecke. Dazu ein bis zwei Bewegungsjagden auf der Fläche. Damit kann man hohe Strecken an Rehen erzielen." Andreas Kinser (stellv. Leiter Natur- und Artenschutz, Deutsche Wildtierstiftung)

Auch beim Bayerischen Jagdverband sieht man die Forderungen Hartmanns kritisch. Bei zu hohem Jagddruck würden Rehe immer "heimlicher" und sich ins Dickicht zurückziehen, meint Pressereferentin Getrud Helm: "Die Rehe bleiben in der dichten Verjüngung und knabbern dort, mangels anderer Nahrung, die Bäume an."

Bund Naturschutz in Bayern unterstützt Hartmann

Unterstützung erhält Hartmann vom Bund Naturschutz in Bayern. Hans Kornprobst ist dort Leiter des Arbeitskreises Wald. Der Wildverbiss habe den Wald Jahrzehnte lang negativ beeinflusst. Wolle man die Verhältnisse im Wald verbessern, dann sei die wichtigste Voraussetzung, den Wildverbiss auf ein waldverträgliches Maß einzudämmen. Kornprobst sieht die Waldbesitzer und die Jagdgenossenschaften in der Pflicht, ihren Aufgaben effektiver nachzukommen und die Abschusspläne gemäß der Vegetationsgutachten besser umzusetzen. Doch auch Kornprobst zweifelt am Einsatz von Nachtsichtgeräten.

"Es gibt viele Reviere, die den Rehwildbestand jetzt schon beispielhaft gut im Griff haben, die brauchten dazu auch keine Nachtsichtgeräte. Es kommt einzig und allein drauf an, wie der Grundstückseigentümer sich verhält und wie konsequent er den Wildbestand reduziert." Hans Kornprobst, Arbeitskreis Wald, Bund Naturschutz in Bayern

Nachtsicht-Technik bei der Jagd: Nur bei Wildschweinen

Einfache Nachtsichtgeräte sind waffenrechtlich nicht relevant und folglich erlaubt. Nachtziel- und Nachtsichtaufsatzgeräte für Schusswaffen sind hingegen verboten. Allerdings können beim Bundeskriminalamt Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden. Laut dem Bayerischen Jagdgesetz kann das Verbot von Nachtzielgeräten aus besonderen Gründen, zum Beispiel bei "übermäßigen Wildschäden" eingeschränkt werden. In Bayern darf derzeit nur Schwarzwild (Wildschweine) mit sogenannten Dual-Use-Geräten gejagt werden, die auf das Gewehr aufgesteckt werden können.

Hohe Wildbestände: Woher kommt das Problem?

Laut einer Studie der Universität Göttingen über den "Wald-Wild-Konflikt" ist die Geschichte des Einflusses des Schalenwilds auf den Wald besonders durch die politischen Verhältnisse geprägt. In Notzeiten und nach der Revolution 1848 herrschten niedrige Wilddichten, was der Waldverjüngung zu Gute kam. Im Nationalsozialismus kam es zu einer Aufwertung der Trophäenjagd und der Einführung strenger Wildschutzrichtlinien. Die Schäden im Wald stiegen. Auch heute würde ein großer Teil der Jägerschaft den Gedanken der Wildhege in den Vordergrund stellen und niedrigere Bestände ablehnen.

Rehe sind äußerst anpassungsfähig und gelten als Gewinner der Kulturlandschaft. Sie bevorzugen unterholzreiche Wälder genauso wie Wiesen und Äcker. Außerdem vermehren sie sich schnell, im Schnitt haben weibliche Rehe zwei Kitze pro Jahr. Außerdem fehlen natürliche Feinde. Die steigenden Rehbestände sind zudem auf milder werdende Winter und ein erhöhtes Nahrungsangebot zurückzuführen. Zufütterung gibt es übrigens nur in Notzeiten, wenn das Wild bei besonders hohen oder vereisten Schneelagen zu wenig Nahrung findet.

Weniger Jagd = weniger Wild?

Eine BR24-Nutzerin behauptete, der Wildverbiss gehe zurück, wenn man weniger jage. Laut Andreas Kinser von der Wildtierstiftung steht diese Behauptung auf dünnem Eis. Man wisse aus vielen Gegenden, dass die Rehbestände stark angestiegen seien, nachdem die Jagd abgenommen hatte. Zudem sei der Bestand einer Population schwer nachzuvollziehen, weil die Tiere auch in andere Gegenden abwandern könnten.

Oftmals beziehen sich Gegner höherer Bejagung auf eine französische Studie, die 2009 im "Journal of Animal Ecology" veröffentlicht wurde – allerdings für Wildschweine. Die haben mit Wildverbiss an Bäumen nichts zu tun. In der Studie wurden Wildschweinpopulationen im Nordosten Frankreichs über Jahre untersucht. Das Ergebnis: Bei hohem Jagddruck wurde das Schwarzwild früher geschlechtsreif und vermehrte sich schneller. Gegner höherer Bejagung übertragen dieses Ergebnis auch auf Rehe.

Demgegenüber stehen zahlreiche Experten und Gutachten, die höhere Abschusszahlen als das wichtigste Instrument zur Eindämmung des Verbisses sehen.

Zäune und Einzelschutz - teuer und aufwendig

Im bereits oben erwähnten Vegetationsgutachten waren rund 4.000 Verjüngungsflächen (ca. 15,5 % aller Flächen) durch Zäune geschützt und wiesen folglich keine Schäden durch Schalenwild auf. Doch Zäune sind teuer und nicht jeder will sie in seinen Wäldern. Auch der Einzelschutz von Jungtrieben ist denkbar, jedoch aufwendig. Dabei müsste der Leittrieb jedes einzelnen Bäumchens mit Spiralen oder Plastikklammern und Schafwolle umwickelt oder mit Verbissschutzmittel eingesprüht werden.

Bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft sind "angepasste Wildbestände der beste Schutz gegen Wildschäden." Nur in besonderen Fällen könne es auch einmal notwendig sein, junge Forstpflanzen mit Zäunen oder Einzelschutzmaßnahmen vor Verbissschäden zu schützen.

Ist Wildverbiss überhaupt ein Problem?

Schalenwildverbiss führt erstens zu Wachstumseinbußen bei den jungen Bäumen. Zweitens führt einmaliger Verbiss bei Keimlingen bzw. mehrmaliger Verbiss bei älteren Pflanzen in Abhängigkeit der Baumart oft zum Sterben des Baumes. Drittens bevorzugen Rehe Tannen und Laubbäume. Kiefern und Fichten stehen eher nicht auf ihrem Speiseplan. Die Baumartendiversität kann also sinken, teure und aufwendige Wiederaufforstung wird notwendig.

Generell ist der wirtschaftliche Faktor immens: Durch die Qualitätsverluste sinken die Preise beim Holzverkauf. Allerdings: Überlebt der Baum den Verbiss, dann "bildet er stärkeres Wurzelwerk und ist für Stürme besser ausgelegt" (Kinser, Wildtierstiftung). Der "Beurteilung des Wildverbiss in Naturverjüngungen" des Landes Baden-Württembergs zufolge, kann sich ein einmaliger Leittriebverbiss sogar stimulierend auf das Wachstum auswirken. Fraglich ist allerdings, ob das Wild sich an diese Vorgabe hält.

Fazit:

Wildverbiss ist ein Problem in bayerischen Wäldern, die Verbissraten stiegen zuletzt wieder an und haben überwiegend negative Konsequenzen für die Bäume. Auch die Rehbestände steigen seit Jahren, darauf lassen die Verbissraten in Verbindung mit der Jahresstrecke schließen. Noch mehr Bäume per Zäune oder per Einzelschutz zu sichern, wird als zu aufwendig eingeschätzt. Vielen Experten zufolge ist der Rehbestand zu hoch, darin stimmen sie Ludwig Hartmann zu. Über das Wie der effektiveren Bejagung gehen die Meinungen aber auseinander, Einigkeit herrscht nur beim Thema Nachtjagd von Rehen: Sie wird abgelehnt.