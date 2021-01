Faktenfuchs: Nein, es gibt keine "Prämie" für Schnelltests

Liefern die Schnelltests mehr falsche Ergebnisse als PCR-Tests?

Die Frau in dem auf Telegram verbreiteten Video schildert, wie in dem nicht näher genannten Pflegeheim die Corona-Schnelltests angeblich angewendet werden. Die Stäbchen mit dem Rachen-Abstrich müsse die testende Person "in eine Flüssigkeit tun (…) und dreißig Sekunden drinnen lassen." Das dürfe nicht länger als dreißig Sekunden drinnen bleiben, "weil sonst jeder Test positiv wäre – auch wenn man nicht positiv ist."

Das stimmt so nicht. Zwar werden bei den meisten Herstellern der inzwischen mehr als 340 Schnelltests, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als erstattungsfähig gelistet werden, die Stäbchen mit dem Abstrich in eine Flüssigkeit gesteckt. Darin verbleiben sie – je nach Hersteller – für einige Sekunden. In den Gebrauchsanweisungen verschiedener Hersteller gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass die Dauer Einfluss auf das Ergebnis hat.

Anders ist das bei der Wartezeit, die vergeht, bis man das Ergebnis ablesen soll - diese beträgt meist zwischen 15 und 30 Minuten. So heißt es beispielsweise in der Gebrauchsanleitung des "COVID-19 Speichel Antigen Rapid Test" des chinesischen Herstellers Joysbio Biotechnology: "Die Testergebnisse zwischen 15 und 20 Minuten ablesen. Die Ergebnisse nicht nach 20 Minuten ablesen." In der Gebrauchsanweisung des "COVID-19 Antigen Schnelltest" des deutschen Herstellers AXIOM Gesellschaft für Diagnostica und Biochemica steht: "Interpretieren Sie die Testergebnisse innerhalb von 10-15 Minuten. Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten nicht mehr ab."

Ob diese Zeitspanne jedoch für alle auf dem Markt befindlichen Schnelltests gilt, lässt sich nicht sagen. Für Covid19-Schnelltests ist keine behördliche Zulassung notwendig.