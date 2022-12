Faktenfuchs: Keine staatliche Überwachung per Warnnachricht

Die meisten Handynutzer in Deutschland sollten in den vergangenen Wochen oder Tagen eine SMS von ihrem Mobilfunkanbieter bekommen haben. O2 versandte etwa diesen Text:

"Zukünftig warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe per Handy vor drohenden oder sich ausbreitenden Notfällen und Katastrophen. Zu Testzwecken wird es dafür am 08.12.2022 ab 11 Uhr bundesweit einen Probealarm geben."

Neuheit für Deutschland

Dass der Staat die Bevölkerung direkt über das Handy warnt, das geschieht schon in einigen Ländern wie den USA, Japan, den Niederlanden und Griechenland. In Deutschland ist dies aber eine Neuheit. Womöglich hat die Ankündigung deshalb zu Verunsicherung geführt: Wieso kann der Staat mir direkt eine Nachricht schicken? Welche Gefahren birgt das aus Datenschutzsicht?

Verschwörungstheoretiker nutzen diese Verunsicherung, um Ängste zu schüren und Falschinformationen zu verbreiten. Darunter etwa die Behauptung, dass der Staat sich über die Warnmeldung unbemerkt Zugang zu Handys verschaffen könnte. In zahlreichen Telegram-Kanälen machte zuletzt diese Nachricht die Runde:

"Vorsicht!!! Warntag am 08.12.2022 und SMS!!! Wenn Ihr eine SMS bekommt, nicht öffnen! Ohne anzuschauen löschen! Der sogenannte Staat könnte sich Zugriff auf Dein Handy erschleichen!"

Darunter ist ein Video verlinkt, in dem es um sogenannte stille SMS geht. Das sind SMS, die unbemerkt auf dem Handy eingehen und von Ermittlungsbehörden etwa zur Ortung von Personen eingesetzt werden - nachdem ein Richter dies angeordnet hat. Verbreitet wurde diese Behauptung von reichweitenstarken Accounts wie dem von Schlagersänger Michael Wendler, der seit Beginn der Corona-Pandemie mit der Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien auffällt. Der Post zum Warntag wurde alleine auf seinem Kanal rund 43.000 Mal angeschaut (Stand: 07.12.2022).

Doch was ist dran an der Behauptung, der Staat könne sich mithilfe der Warnmeldung Zugriff aufs Handy verschaffen?

Cell Broadcast: Aus Datenschutzsicht unbedenklich

Nichts. Denn aus Datenschutzsicht ist die Cell-Broadcast-Technik, über die die Warnmeldung verschickt wird, völlig unbedenklich. Datenschützer hätten sie sogar explizit gefordert, sagt Cristof Stein, Pressesprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

Denn anders als bei einer SMS muss die Mobilfunknummer des Empfängers beim Cell Broadcast gar nicht bekannt sein. Die Warnnachricht wird dabei an alle Handys verschickt, die in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes - einer sogenannten Funkzelle - registriert sind. Also an alle Handys, die sich in diesem Gebiet automatisch mit dem Netz verbunden haben.

"Der Absender der Nachricht weiß so wirklich nichts über mich", so Stein.

Der Absender der Warnmeldung, also die Katastrophenschutzbehörden der Länder und Kommunen oder die Polizei, kennen dabei weder die Mobilfunknummer oder andere Daten des Empfängers, noch können sie diese Daten erfassen, schreibt auch ein Sprecher der Bundesnetzagentur in einer Mail an den #Faktenfuchs. Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland unter anderem für Telekommunikation zuständig und an der Einführung der Cell-Broadcast-Technik in Deutschland beteiligt. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben an dem Projekt mitgearbeitet.

Linus Neumann, Berater für IT-Sicherheit und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, befürwortet die Einführung von Cell Broadcast: "Dieses System wurde für die Bevölkerungswarnung in Katastrophenfällen entwickelt. Es ist dafür geeignet und das einzige, was an dieser Sache ärgerlich ist, ist, dass wir es die letzten Jahrzehnte nicht genutzt haben."

Wie genau funktioniert Cell Broadcast?

Die Technologie funktioniert ähnlich wie das klassische Radio: Der Sender übermittelt seinen Inhalt an alle Empfänger in einem bestimmten Gebiet. Wer um 10 Uhr sein Radio auf einer bestimmten Frequenz einschaltet, hört die Nachrichten.

So funktioniert es auch bei der Warnmeldung mittels Cell Broadcast: Wessen Handy gerade eingeschaltet und empfangsbereit ist, der erhält die Nachricht. Wessen Handy gerade ausgeschaltet oder im Flugmodus ist, dem wird sie - anders als bei einer klassischen SMS - später beim Einschalten auch nicht mehr angezeigt.