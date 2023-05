Faktenfuchs: Keine Belege für "radioaktive Wolke" aus Ukraine

Behauptung folgt laut einem Experten typischen russischen Mustern

"Ein typisch russisches Konstrukt" an Desinformation nennt Lutz Güllner die Verbreitung dieser Behauptung. Güllner ist Leiter der Strategischen Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst der EU und Chef einer Taskforce gegen Desinformation. Rund um einen wahren Kern, hier die Explosion, würden falsche Informationen hinzugefügt. Damit sollen bestimmte Themen aufgegriffen und angegriffen werden, sagt Güllner: "Man hat es sofort mit den Waffenlieferungen verbunden, um diese zu diskreditieren." Außerdem bediene man die Angst vor Eskalation und Atom-Unfällen.

"Nicht neu, aber bemerkenswert" sei die Tatsache, dass eine wichtige Person in der russischen Regierung die Behauptung aufgegriffen und weiterverbreitet habe. Die ursprüngliche Behauptung wird damit gewissermaßen von offizieller Seite "validiert" und multipliziert.

Eine neue Eskalationsstufe in der pro-russischen Desinformation sieht Güllner aber nicht. "Desinformationsnarrative versuchen, an Historisches und Erfahrbares anzuknüpfen", sagt er. Das Bild der "radioaktiven Wolke" rufe Erinnerungen an den Tschernobyl-Unfall bei den Menschen wach.

Keine unnatürlich hohe Radioaktivität in der Ukraine und Polen

Bei der Verbreitung der Falschnachricht wird auf angeblich erhöhte Radioaktivitätswerte in der Ukraine und Polen hingewiesen. Die radioaktive Strahlung wird in der sogenannten "Ortsdosisleistung" mit der Einheit Nanosievert pro Stunde gemessen. Die Werte lassen sich für alle Messstationen in ganz Europa über eine Webseite der Europäischen Union recherchieren.

Die Ortsdosisleistung in Chmelnyzkyj soll laut einer Behauptung auf Twitter am 12. Mai angestiegen sein - was noch vor der Explosion liegen würde. Tatsächlich steigt der Wert aber bereits am 11. Mai stärker an, bis auf 148 nSv/h. Eine zeitliche Verknüpfung mit der Explosion lässt sich damit also nicht belegen.

In Chmelnyzkyj gab es auch bereits vor dem Ereignis einzelne Ausschläge der Ortsdosisleistung, zum Beispiel am 01. Mai (113 nSv/h) und am 04. Mai (113 nSV/h). Ungewöhnlich ist das jedoch nicht: Werte in diesem Bereich werden auch in Bayern immer wieder an einzelnen Tagen gemessen, zum Beispiel in Abenberg in Mittelfranken am 12. Mai (123 nSv/h) oder in Mittelneufach in Schwaben am 16. Mai (135 nSVvh). Die bayerischen Stationen wurden zufällig ausgewählt.

Zeitraum ist irreführend gewählt

Für Polen werden als angebliche Belege Werte der Station der Maria-Skłodowska-Curie-Universität in Lublin herangezogen. Lublin liegt im Osten Polens. Die höchste Ortsdosisleistung im Mai betrug in Lublin am 15. Mai um 12 Uhr 123 nSV/h.

Der gewählte Wert ist aber irreführend. Betrachtet man nämlich die Ortsdosisleistung des gesamten Jahres 2023 für Lublin, dann sieht man: Es gibt immer wieder solche einzelnen Ausschläge in dieser Höhe. Zum Beispiel am 02. Mai (120 nSv/h) und am 06. Mai (112 nSv/h). Mitte April dieses Jahres wurde zum Beispiel bereits ein Wert in Höhe von 128 nSv/h gemessen, wie man in der Grafik unten sieht. Die Werte, die nach der Explosion als angeblicher Beleg genutzt werden, sind also in der Gesamtbetrachtung unauffällig.