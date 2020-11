Fake-News-Ticker: Falschmeldungen zu Corona im Faktencheck

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat Deutschland im Januar erreicht. Seither steigen die Zahlen der Infizierten. Viele Menschen sind verunsichert. Gerade im Internet und in den sozialen Netzwerken verbreiten sich Gerüchte, Verschwörungstheorien und Mutmaßungen. Dafür braucht es nicht viel: Ein einzelner Nutzer kann eine Falschbehauptung in die Welt setzen – wenn andere sie aufgreifen, verbreitet sie sich schnell weiter. Der #Faktenfuchs sammelt die Gerüchte hier und klärt auf, was wirklich stimmt.

30.11.20: Irreführende Meldungen über PCR-Urteil in Portugal

In Portugal haben Richterinnen in einem Urteil zu einer Quarantäne-Maßnahme auch Corona-PCR-Tests bewertet - und damit nach Ansicht der Obersten Justizbehörde des Landes ihre Kompetenzen überschritten. Bei dem Fall ging es um eine Zwangsquarantäne für deutsche Touristen. Es stellte sich heraus, dass sie rechtlich gesehen in diesem Fall nicht in Ordnung war - die Berufungsrichterinnen aber mit ihren Aussagen über die Eignung des PCR-Tests für eine Diagnose ihre Befugnisse überschritten haben. Die Details lesen Sie in diesem #Faktenfuchs.

24.11.2020: Sind Schulen Infektionstreiber?

Erklärtes Ziel des Teil-Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist: Kontakte reduzieren, um wieder auf einen Inzidenzwert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen zu gelangen - und das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen. Was untersagt oder eingeschränkt wird, ist letztlich eine politische Entscheidung. Schulen sollen unter Hygieneregeln und Präventionsmaßnahmen möglichst lange geöffnet bleiben. Aber welche Rolle spielen Schulen im Infektionsgeschehen? Sind sie Infektionstreiber?

Die Frage lässt sich nicht mit einem pauschalen Ja oder Nein beantworten, weil es etliche Unsicherheiten gibt. Die Forschung hat zu Ansteckungen innerhalb der Schule und von dort aus in die Haushalte noch keine belastbaren Antworten. Infektionsketten sind zudem nicht immer nachvollziehbar. Die Antwort bewegt sich also eher in einem Feld von "Mehr" oder "Weniger". Warum, das erklärt dieser #Faktenfuchs.

20.11.2020: Kann man nach Erkältungen immun gegen Corona sein?

Der "Querdenker" Bodo Schiffmann behauptet, die meisten Menschen hätten einen natürlichen Schutz gegen das SARS-2-Virus. Außerdem empfiehlt er eine frühzeitige Behandlung statt Isolation. Aber: In die Therapieempfehlungen der Fachgesellschaften haben es bisher nur die Mittel Remdesivir, das Kortison-Präparat Dexamethason und eine Blutverdünnung etwa mit Heparin geschafft. Ob eine vorbeugende Therapie bzw. eine Frühbehandlung mit den von Schiffmann empfohlenen Präparaten wirksam ist, ist nicht ausreichend bewiesen. Keinesfalls ersetzt das vorgeschlagene "Behandlungsprotokoll" die Hygienemaßnahmen bzw. Kontakteinschränkungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Warum die Aussagen, die Bodo Schiffmann verbreitet, stark vereinfacht und in Teilen falsch sind, lesen Sie in diesem #Faktenfuchs.