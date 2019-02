Fahrprüfung: Warum immer mehr junge Leute scheitern

Bayern 2-radioWelt: Warum scheitern immer mehr junge Leute an der theoretischen Prüfung?

Karsten Lang, Verkehrspsychologe aus München: Ich denke, das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Zum einen ist die Verkehrssituation immer komplexer. Auch die Technik hat sich verändert - da werden an die Prüflinge ganz andere Anforderungen gestellt als früher. Und zum anderen wird heute meistens anders gelernt: "Bulimie-Lernen" ist out, es wird also weniger auswendig gelernt, es geht mehr ums Verstehen, um Wissensmanagement. In der Fahrschule muss man natürlich auch viele Dinge verstehen, aber man muss auch manche Regeln einfach lernen und sich daran halten, ohne die groß zu diskutieren.

Bayern 2-radioWelt: Der ADAC nimmt an, dass der Alltag der Jugendlichen stressiger geworden ist und der Führerschein einfach nur noch nebenher läuft?

Karsten Lang: Auto und Motorrad haben heute bei den Jugendlichen nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher. Das ist nicht mehr so ein Statussymbol. Mobilität erscheint mehr als notwendiges Übel. Die Straßen sind voll, das macht nicht mehr so viel Spaß. Auto- und Motorradfahrer werden im Schnitt jedes Jahr ein Jahr älter.

Bayern 2-radioWelt: Auch in der praktischen Prüfung schaut es nicht gut aus: 32 Prozent scheitern im ersten Anlauf. Woran könnte das liegen?

Karsten Lang: Ein Punkt könnte sein, dass die Jugendlichen nicht mehr so viel Erfahrung haben. Wer nicht gelernt hat, sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu bewegen, weil er viel zu Hause sitzt und am Tablet arbeitet, dem mangelt es dann natürlich auch an der Fähigkeit, schnell einen Überblick zu gewinnen.